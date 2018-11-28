Facebook вводит для россиян НДС в 20% на рекламу с 2019 года

Американская корпорация Facebook начиная со следующего 2019 года вводит для пользователей из России НДС в размере 20% при покупке рекламы в соцсети. Об этом компания сообщает в своем пресс-релизе.

В частности, это нововведение коснется всех рекламных аккаунтов, в которых указана как страна компании Российская Федерация.

Помимо страны в настройках аккаунта должны быть указаны название компании, ее адрес и ИНН.

Уточняется, что ИНН указывать в настоящее время необязательно, хотя это может облегчить процедуру возмещения НДС с помощью российских налоговых органов.

В компании пояснили, что НДС будет взиматься вне зависимости от целей рекламы. Это может быть как коммерческое предложение, так и частного лица.

"Предположим, недавно с вас списали $100, потому что вы достигли порога биллинга в $100. Промежуточный итог для списания составит $100 за рекламу, а затем сверх этого будет начислен НДС в размере 20%, поэтому всего вы заплатите $120 ($100 + $20 = $120). НДС добавляется к общей сумме списываемых средств", - пояснили в Facebook.

Соцсеть отмечает, что "не предоставляет консультации" по этому вопросу и порекомендовала обратиться за дополнительными разъяснениями в налоговые органы России.

Напомним, что в России начиная с 2019 года вводится так называемый "налог на Google": иностранные компании будут должны сами вставать на учет в Федеральной налоговой службе России (ФНС) и платить налог на добавочную стоимость (НДС) с услуг, которые были оказаны российскому бизнесу.