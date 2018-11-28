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У Путина заявили, что экономика РФ попала в «застойную яму»
08:44 28.11.2018 |
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.
Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс".
"Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста экономики - 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму",- сказал Кудрин.
"И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% - ниже официального прогноза", - добавил он.
Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".
"При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста", - сказал глава СП.
В таких условиях, отметил он, "понятно, что нужны другие драйверы экономики".
По его словам, в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, шла большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. "Этого не произошло", - констатировал Кудрин.
Позже в твиттере Кудрин уточнил, что все-таки пропустил еще один период застоя в экономике, предшествующий текущему.
"После Второй мировой войны у России не было такого длинноного периода с таким низким темпом роста - за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал", - написал Кудрин.
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