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Узбекистан легализует добычу драгметаллов старателями
15:49 27.11.2018 |
Узбекистан легализует с 1 марта 2019 года непромышленную (старательскую) добычу драгоценных металлов. Соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Документ принят в целях создания условий для развития старательства как вида предпринимательства по добыче драгоценных металлов, обеспечения занятости населения, эффективного освоения участков недр, а также увеличения выпуска золота и ювелирной продукции", - говорится в сообщении.
Отсутствие возможности легально заниматься непромышленной добычей драгметаллов на участках недр, которые не являются объектами промышленной разработки, вело к ухудшению криминогенной ситуации, теневому обороту драгметаллов и их нелегальному вывозу за границу, говорится в сообщении. При нелегальной добыче золота имели место телесные повреждения и смертельные случаи, отмечается в документе.
Непромышленная добыча драгметаллов станет отдельным видом предпринимательства. Для осуществления такой деятельности физическим и юридическим лицам будут выдаваться лицензии, предоставляться участки недр, "в том числе россыпные месторождения золота, размеры которых не превышают одного гектара".
Госконтроль, а также ведение реестра лиц, осуществляющих деятельность по старательской добыче драгметаллов, выделенных им участков недр, будет обеспечивать Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам.
Постановление предусматривает реализаци. драгметаллов, добытых путем старательской добычи по договорной цене АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат", а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий.
Старатели освобождаются от уплаты всех видов налогов и других обязательных платежей в части осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов, за исключением единого социального платежа.
Постановлением главы государства кабинету министров также поручено внести в парламент страны проект закона о внесении изменений и дополнений в законодательство о недрах, предусматривающий порядок регулирования деятельности по старательской добыче драгоценных металлов. Помимо этого правительством будет принято положение о порядке осуществления деятельности по старательской добыче драгоценных металлов.
По данным Госкомгеологии Узбекистана, размер разведанных и подтвержденных запасов золота в республике составляет около 2,1 тыс. тонн. Открыто 41 месторождение золота, в настоящее время активно эксплуатируются девять месторождений. Добыча золота в стране сконцентрирована на двух крупнейших госпредприятиях - Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах (НГМК и АГМК).
Ежегодно в Узбекистане добывается около 85 тонн золота.
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