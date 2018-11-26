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Россия планирует ужесточить штрафы для IT-компаний
09:00 26.11.2018 |
За последние пять лет Россия ужесточила регулирование интернет-рынка, в том числе выдвинув ряд требований по предоставлению данных службам безопасности, хранению персональных данные на серверах страны.
При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, в консультационном документе, подготовленном администрацией президента РФ, рассматриваются более жесткие штрафы для нарушителей.
На данный момент, как отмечает агентство, основным рычагом давления на IT-гигантов в России являются штрафы, достигающие обычно нескольких тысяч долларов. Возможно также и блокировка ресурсов нарушителей в сети. Ранее Роскомнадзор неоднократно обвинял Facebook и Google в несоблюдении российского законодательства. В 2016 г. орган заблокировал доступ к LinkedIn. Была также попытка блокировки мессенджера Telegram в 2018 г.
Однако в обновленном варианте нарушителям придется платить больше: штраф будет составлять 1% от годового дохода в России.
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