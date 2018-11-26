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В Крыму возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве
08:51 26.11.2018 |
На украинском полуострове Крым, аннексированном Россией в 2014 году, возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве, появившейся в рамках так называемого "пакета Яровой". Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на заседании правозащитной организации "Крымская солидарность", пишет "Новая газета" в воскресенье, 25 ноября.
По словам Курбединова, речь идет о деле против крымского татарина, возбужденном "за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии". "У обвиняемого несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", - пояснил адвокат. Защита подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. Ожидается, что дело поступит в суд к весне 2019 года.
"Человека заставляют быть доносчиком"
"Это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму, - считает Курбединов. - То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношении соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе - уголовная статья".
Статья 205.6 "Несообщение о преступлении" предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности и предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года. Она появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2016 года в рамках "пакета Яровой" - набора антитеррористических законов, предложенных депутатом Госдумы Ириной Яровой.
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