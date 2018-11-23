Российские компании в этом году впервые за десять лет не смогли провести IPO из-за санкций

Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO на общую сумму не менее $4 млрд в текущем году. Но после санкций в отношении Олега Дерипаски и его активов, включая Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться.

При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль. Другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги.

Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.

В прошлом году российские компании привлекли порядка $8 миллиардов от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на $3 миллиарда, в первую очередь IPO En+.