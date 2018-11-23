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В России продлили заморозку накопительной пенсии до 2021 года
07:57 23.11.2018 |
Согласно действующему закону с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует в России до 2020 года. В ходе заседания в четверг, 22 ноября, ее продлили еще на год.
Принятые поправки в закон установили обязанность Пенсионного фонда «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Заморозка накопительной пенсии еще на один год согласно финансово-экономическому обоснованию закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб.
Против проголосовали фракции «Справедливой России» и КПРФ.
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала принятое на пленарном заседании решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Тем не менее она подчеркнула, что продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.
В августе министр труда Максим Топилин говорил, что возвращение накопительной части пенсии может повлечь дополнительные бюджетные расходы в размере 500 млрд руб. в год.
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