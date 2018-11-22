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Умер начальник российской военной разведки. Второй подряд
08:54 22.11.2018 |
Руководитель главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет. Он возглавил военную разведку в 2016 году после смерти прошлого руководителя - Игоря Сергуна.
В минобороны подчеркнули, что деятельность генерал-полковника Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия - званием героя России.
Глава российской военной разведки Игорь Коробов - выходец из военно-воздушных сил. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище в 1973 году. В структуре ГРУ он оказался еще в 1980-е и возглавил управление в феврале 2016 года.
С того времени российская военная разведка провела несколько громких операций, а ее руководители и сотрудники попали под санкции или оказались в центре скандалов.
Так, США обвинили ГРУ в кибератаках на серверы Демократической партии в 2016 году и в попытках вмешаться в выборы. Британские власти обвинили ГРУ в отравлении бывшего полковника управления Сергея Скрипаля и его дочери.
Позднее появилось официальное обвинение в том, что военная разведка России проводила кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства и следователей, ведущих дело о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе.
С декабря 2016 года Коробов находился под персональными санкциями США, их ввели в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.
Это не помешало ему побывать в США в 2017 году вместе с главой ФСБ Александром Бортниковым и директором СВР Сергеем Нарышкиным - они встречались с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео.
ГРУ - одно из самых закрытых подразделений российской разведки. Такого количества раскрытых в течение последних двух лет агентов в современной истории службы еще не было.
Впрочем, президент России Владимир Путин, поздравляя военных разведчиков со 100-летием основания ГРУ, похвалил управление и предложил вернуть ему историческое название.
ГУ ГШ ВС или Главное управление генштаба Вооруженных сил появилось в 2010 году в результате переименования ГРУ. Аббревиатура ГУ ГШ не прижилась. "Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал Путин.
Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года при загадочных обстоятельствах на своей подмосковной даче. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
При этом частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Сергун умер не 3 января в России, а погиб 1 января в Ливане. Подтверждения этой информации нет.
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