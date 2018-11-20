Доля российских финдиректоров-пессимистов достигла рекордного уровня

Доля российских финансовых директоров, не видящих хороших перспектив в экономике, достигла 37% - максимума с 2015 г. Опрошенные финансисты больше всего боятся роста НДС до 20% и санкций.

Среди других опасений финдиректоров - снижение спроса, стагнация экономики, ослабление курса рубля.

В опросе приняли участие 80 финансовых директоров: 55% респондентов работают в российских компаниях, 45% - в иностранных, работающих в России. В ходе исследования в РФ опрашиваются финдиректоры компаний раз в полгода начиная с 2015 г.

Доля финдиректоров-пессимистов во втором полугодии 2018 г. увеличилась в 4 раза до 37%. Это "рекорд" за всю историю опросов после предыдущего максимума в 30% пессимизма среди финдиректоров в первом полугодии 2016 г.

Доля пессимистов-финдиректоров впервые оказалась больше доли оптимистов (31%) и нейтральных ожиданий (32%). В первом полугодии преобладали нейтральные оценки, а в 2017 г. - оптимистичные. В первом полугодии 2018 г. оптимистичные оценки (36%) уступили нейтральным (55%).

Наихудшие ожидания финдиректоров в производственном секторе, в компаниях с выручкой до 5 млрд руб. и с численностью сотрудников до 100 человек: доля пессимистов выросла в 5 раз до 50%.

Наилучшие ожидания среди финдиректоров компаний телекоммуникаций, медиа и технологий с выручкой от 5 млрд до 25 млрд руб.