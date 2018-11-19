Колбасные изделия в России могут подорожать на 30%

Министерство здравоохранение России поддержало предложение о введении налога на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски.

Инициатива о введении налога принадлежит экспертному совету при правительстве. По информации "Известий" она содержится в отзыве совета на проект федеральной программы "Укрепление общественного здоровья", которую разрабатывает Минздрав.

В случае, если налог будет введен, красное мясо в России подорожает на 15%, а мясопродукты - на 130%. По подсчетам издания сбор составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта. То есть цена, например, докторской колбасы, вырастет с 600 до 760 руб. за килограмм.

Эксперты полагают, что такие меры позволят сократить количество смертей в России на 36 тыс. ежегодно. Продукты переработки красного мяса, по мнению специалистов, содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака.

Полученные от взимания акциза средства предполагается направлять на удешевление продуктов здорового питания. Авторы отзыва ссылаются на результаты исследования ученых Оксфордского университета, утверждающих, что резкое повышение налогов позволит снизить смертность в результате злоупотребления красным мясом.

В Минздраве "Известиям" сообщили, что инициатива соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Однако в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры еще обсуждаются.