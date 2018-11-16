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Bloomberg: Из-за санкций ВВП России сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть
15:36 16.11.2018 |
С учетом всех негативных факторов, в том числе санкций, к настоящему моменту ВВП России оказался меньше на 10%, чем это можно было прогнозировать в конце 2013 года. Об этом пишет Bloomberg.
Негативный эффект от санкций Запада, введенных против России за ее военную агрессию в Украине и вмешательство в выборы, составляет 6%. То есть, экономика РФ сейчас меньше на 6%, чем могла бы быть.
Падение цен на нефть, по словам аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, играет значительно меньшую роль по сравнению с санкциями.
Замедлению роста также могли способствовать таргетирование инфляции и распродажа активов на развивающихся рынках.
Санкционное давление, скорее всего, помешает планам страны-агрессора ускорить темпы роста до более 3% к 2021 году.
В 2014 году экономический рост в России замедлился до 0,7%, в 2015 г. экономика сократилась на 2,5%, пишут Ведомости. В 2016 г. снижение составило 0,2%, с 2017 г. рост экономики возобновился и составил 1,55%. По итогам 2018 г. Кремль ожидает экономический рост на уровне 1,8%.
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