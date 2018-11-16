Bloomberg: Из-за санкций ВВП России сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть

С учетом всех негативных факторов, в том числе санкций, к настоящему моменту ВВП России оказался меньше на 10%, чем это можно было прогнозировать в конце 2013 года. Об этом пишет Bloomberg.

Негативный эффект от санкций Запада, введенных против России за ее военную агрессию в Украине и вмешательство в выборы, составляет 6%. То есть, экономика РФ сейчас меньше на 6%, чем могла бы быть.

Падение цен на нефть, по словам аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, играет значительно меньшую роль по сравнению с санкциями.

Замедлению роста также могли способствовать таргетирование инфляции и распродажа активов на развивающихся рынках.

Санкционное давление, скорее всего, помешает планам страны-агрессора ускорить темпы роста до более 3% к 2021 году.

В 2014 году экономический рост в России замедлился до 0,7%, в 2015 г. экономика сократилась на 2,5%, пишут Ведомости. В 2016 г. снижение составило 0,2%, с 2017 г. рост экономики возобновился и составил 1,55%. По итогам 2018 г. Кремль ожидает экономический рост на уровне 1,8%.