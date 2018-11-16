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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

$42 млрд за 10 месяцев. Как российские «элиты» доят родину

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Отток капитала из РФ имеет клептократическую природу - то есть это не цивилизованный вывод прибыли, а лихорадочный вывоз награбленного.

По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России за 10 месяцев этого года вырос в три раза, превысив $42 млрд. Сотрудники Эльвиры Набиуллиной считают, что такой отток связан с операциями по погашению внешних обязательств и по покупке финансовых активов за рубежом. Но это вряд ли (к примеру, те же казначейские облигации США РФ как раз продала - как боясь их ареста, так и для того, чтобы платить по долгам). Поэтому экономисты считают, что причины тому - усиление санкционной риторики и девальвация рубля при высоких ценах на нефть (что указывает на глубокие внутренние факторы кризиса в России).

Между прочим, ЦБ уже несколько раз ухудшал прогноз оттока капитала в нынешнем году. В октябре он пересмотрел его в сторону увеличения суммы до $66 млрд (-4,3% ВВП при наиболее оптимистическом прогнозе роста в 1-1,5%). Однако более любопытными представляются характер и структура бегства капиталов из РФ. Похоже, оно в значительной степени имеет клептократическую природу - то есть это не цивилизованный вывод прибыли, а лихорадочный вывоз награбленного.

Если взять сообщения наиболее популярного канала в Telegram по сбросу компромата "Футляр от виолончели" всего за один месяц, очистить их от мусора явной дискредитации и "клубнички", не считать, кроме некоторых специфических случаев, суммы менее 10 млн, а курс доллара к рублю пересчитать по среднему за десять лет показателю, то можно понять, что вывод капитала из РФ представляет собой едва ли не вдвое большую цифру, нежели назвали в ЦБ РФ.

Госбанки

На российские госбанки сегодня ложится двойная нагрузка - их собственные потери и потери по рефинансированию. Сначала посмотрим на собственные. Так, Павел Митрофанов, работавший замом московского градоначальника Сергея Собянина и бежавший в Латвию, заплатил 5 млн руб. полицейским за освобождение из СИЗО подельника Гендрика Мундутя. Этот мошенник украл у банка ВТБ кредит в $218 млн.

Недавно лопнули финучреждения Михаила Гуцериева (тоже хотевшего приобрести украинскую дочку "Сбербанка"). Оказывается, что при собственных серьезных проблемах с ликвидностью Гуцериев должен ВТБ $1,3 млрд.

В свою очередь, убыточный с окончания печально известной Олимпиады в Сочи ВЭБ за три года получит $11 млрд из казны. И еще $520 млн сверху. Глава банка, бывший вице-премьер Игорь Шувалов спишет их на выплаты по кредитам и мифические "дальневосточные инвестпроекты". К слову, под угрозой запуска процедуры банкротства Шувалов отстранил от управления агрохолдингом "Евродон" акционера банка Вадима Ванеева. Этот холдинг друга Владимира Путина, худрука Мариинского театра и шоумена из сирийской Пальмиры Валерия Гергиева не вернул ВЭБу $628 млн кредита.

Основатель ритейлера Agrokor Ивица Тодорич украл у Сбербанка и ВТБ $1,7 млрд и рванул в Лондон. Теперь его из Британии экстрадировали в Загреб. Правда, перед тем юристы Сбербанка проиграли суд в Лондоне об имуществе должника, которому Хорватия запретила платить россиянам.

Частные банки

Частный банковский сектор в РФ практически мертв. Это и неудивительно.

К примеру, первая жена главы "Роснефти" Марина Сечина обвиняет в рейдерстве на $24 млн экс-хозяев Промсвязьбанка, сбежавших из РФ братьев Ананьевых. Правда, банк лопнул на следующий день после сделки с обанкроченной фирмой-застройщиком самой Сечиной...

А многострадальное Агентство по страхованию вкладов (АСВ), само уже больше года как фактический банкрот, требует в суде $678 млн с руководителей Нота-банка. Примечательно, что хищения контролировала гадавшая на "старых книгах и кофейной гуще" знахарка Нонна Михай, получавшая информацию о действиях силовиков против Нота-банка от полицейского полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина передала АСВ управление Международным банком Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова. Правда, в банке дыра $82 млн.

На торги выставлена земля бежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Георгия Беджамова, члена семьи застреленного мафиози Алика Ассирийского. Банкрота Беджамова и его сестру, осужденную на 8,5 года Ларису Маркус, обвиняют в краже из банка $2 млрд. Понятно, что такие деньги уже не вернуть.

Выдавшие $118 млн необеспеченных кредитов предправления лишенного лицензии банка "Народный кредит" Виталий Юн и фактический собственник банка, депутат Мосгордумы Игорь Антонов посадили вместо себя в СИЗО экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого. И так можно.

Тем временем по иску АСВ лондонский суд арестовал особняк XVII в. Old Battersea House (£9 млн) и поместье Lower Venn Farm в графстве Херфордшир, принадлежащие бенефициару лопнувшего Межпромбанка Сергею Пугачеву. Ранее у экс-сенатора, скрывшего советскую судимость и укравшего $1,4 млрд, изъяли яхту на Каймановых островах и четыре виллы во Франции.

А вот почти случай нашего экс-министра Эдуарда Ставицкого. Хозяин ювелирного холдинга "Яшма", магазинов duty free в аэропортах Москвы и Сочи Игорь Мавлянов украл $500 млн. С деньгами бежал в Израиль, где стал Ицхаком Мабелоном, принял иудаизм и "по религиозным соображениям" отказался возвращать Сбербанку кредиты на $267 млн.

Бывают и неожиданности. Новому бенефициару фонда "Будущее" Игорю Сечину суд отказал в иске на $228 млн к банку "Траст". В эту сумму Сечин оценил ущерб от отказа банка выкупить у Пенсионного фонда рухнувшие акции ФК "Открытие". Или вот: замглавы лопнувшего Метробанка Александр Антуфьев и пятеро его топ-менеджеров украли $100 млн. Но суд отказал АСВ в аресте имущества мошенников. Так и менеджер Альфа-банка Алексей Житлов украл $4,5 млн при покупке барнаульского Дома быта и сбежал с деньгами в Испанию. А суд отменил розыск мошенника.

Раньше везло в России казакам и безработным - выдавал им необеспеченные кредиты глава лопнувшего Кубанского универсального банка Андрей Страх. Дело в суде, у банка долги на $55 млн. Но кубанцы возвращать их, само собой, не станут.

В целом долги российских банков перед ЦБ под залог нерыночных активов оцениваются примерно в $15,7 млрд. Но представляется, что эта сумма гораздо больше. Кстати, согласно нормативам "Базель III", государственный ВТБ является банкротом.

Олигархи

Олигархи - это особенная стать. Часть из них затравлена до последней черты, а часть ждет компенсаций из казны. Так, фактическое банкротство переживает страховая группа "Согласие" Михаила Прохорова. Миллиардер застраховал на $85 млн закончившийся катастрофой полет ракеты "Союз МС-10". Этими деньгами убыточное "Согласие" не располагает, а сам Прохоров платить не хочет.

Олег Дерипаска передал Лондонскому суду акции на $245 млн. Они заложены по иску бывшего замминистра финансов России и главы государственного Внешэкономбанка Владимира Чернухина, у любовницы которого Дерипаска увел $95 млн. В захваченную у истца "Трехгорную мануфактуру" въехал издательский дом Forward Media Полины Юмашевой. Ее брак с Олегом Дерипаской распался после скандала с Настей Рыбкой. А ВТБ требует в лондонском суде от Олега Дерипаски вернуть $133 млн.

Basic Element Ltd Дерипаски отказался от поручительства по кредиту госбанка ВТБ и процентов по нему. Из-за долгов и санкций США Дерипаска является фактическим банкротом. В то же время гражданин Израиля Роман Абрамович заявил, что выводит из России $480 млн. Деньги инвестирует в США, запустив производство 100-метровых рельсов в штате Колорадо.

Дважды судимый лидер лужниковской ОПГ Евгений Гинер (попавший еще под крымские санкции) не вернет $2,1 млрд за украденный бренд "Росгосстраха". "Роспатент" признал недействительной правовую охрану товарного знака РГС. А вот попавшие под санкции после поставок турбин Siemens в Крым "Силовые машины" Алексея Мордашова сорвали сроки постройки ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме на 1,5 года. Стоимость проекта $930,6 млн.

Родственникам и друзьям Путина везет больше. По приказу президента его дочери Екатерине Тихоновой (Путиной) олигарх Владимир Потанин отдаст $2 млрд. Деньги переводят через Инновационный инжиниринговый центр.

А Борис Ротенберг дал взятку топ-менеджеру российского минкульта Наталье Волынской. За подпись на $36-миллионном контракте по новой сцене Малого драмтеатра сотрудница министра Владимира Мединского получила от мужа американской светской дамы Карины Ротенберг 1,3 га поместья с дворцом в поселке Токсово.

Дочь владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна стала европейским долларовым миллиардером. На Екатерину Гераскину и ее брата, британского отельера Антона Федуна, их отец переписал активы стоимостью $1,2 млрд.

Партнер миллиардера Геннадия Тимченко, ветеран КГБ Александр Романов украл предоплату "Албашнефти" за топливо. Он же не вернул $31 млн лопнувшему Международному банку Санкт-Петербург. Топ-менеджера группы "Сумма" братьев Магомедовых Александра Кабанова и офицера ФСБ Романа Грибанова обвиняют в краже $27 млн. Деньги похищены при покупке оборудования и на фиктивных поставках украинского зерна для ОЗК.

Корпорации

А здесь творится хаос. Например, "Газпром" без конкурса передал $23 млн ставшему депутатом Госдумы от "Единой России" фигуристу Антону Сихарулидзе. Он будет осваивать Уренгойское месторождение нефти. Дочерние структуры газового концерна перечислят "Газэнергосервису" Сихарулидзе $142 млн.

Спортивный журналист Василий Уткин пишет, что генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ЧМ-2018 провела в Лондоне, отказываясь встречаться с сотрудниками канала, доведенного до убытков в $55 млн. Но за нее заплатят.

Впрочем, это мелочи.

Так, главный акционер авиакомпании "Трансаэро" Александр Плешаков скрылся, не выплатив $4,2 млрд. Крах его бизнеса связывают со смертью покровителя, экс-премьер-министра Евгения Примакова, которого считали отцом Плешакова.

Гражданин Израиля Михаил Фридман и его X5 Retail Group ищут замену компании "Мега Фарм" Александра Винокурова, зятя министра Сергея Лаврова. Ранее проект с аптеками дистрибьютора "СИА Групп" Винокуров навязал "Магниту", чьи акции на $1 млрд отжал вместе с ВТБ.

Как оказалось, спешку с повышением пенсионного возраста спровоцировал крах крупнейших частных пенсионных фондов "Будущее", "Образование", "Телеком-союз" и связанной с ними О1 Group. Их создатель Борис Минц вывел на Запад $618 млн, купил мальтийское гражданство и сейчас ведет роскошную жизнь в Лондоне.

В то же время финансовая дыра в "Газпроме" достигла $9 млрд. Деньги вместо строительства "Силы Сибири", "Северного потока-2" и "Турецкого потока" потрачены Алексеем Миллером на личную роскошь. При этом Миллер списал $30,4 млн на выплаты 16 членам правления госмонополии.

А КБ "Камов" все еще обещает президенту "перспективный" боевой вертолет со скоростью 700 км/ч. КБ входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. С 2009 по 2015 гг. Чемезов сорвал разработку вертолета со скоростью 400 км/ч за $76 млн. После провала проекта получил еще $11,5 млн, обещал не позднее 2016-го поднять в воздух машину со скоростью 550 км/ч. И снова обманул.

Но это еще не аппетиты.

Скрывшийся акционер девелопера Urban Group Александр Долгин украл $491 млн, которые собрал под проекты ЖК. Всего Долгов обманул 21 тыс. дольщиков в 68 новостройках, обещая им "кварталы, как в Амстердаме".

Но рекордсмен, как всегда, Игорь Сечин. Он спишет $23,6 млрд на стройку Восточного нефтехимического комплекса. При этом "Роснефть" отказалась от претензий на $1,5 млрд к "дочке" будущего партнера по проекту, американской ExxonMobil.

Чиновники

Возможности для воровства у чиновников рангом ниже скромнее, но тоже вполне ничего. Так, Фонд имени Ахмата Кадырова финансирует "благотворительность" на $23,6 млн руб. за счет госбюджета. Подрядчик "Мегастройинвест", принадлежащий фонду, выиграл 111 госконтрактов на $116 млн. Причем глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что принудительно отбирающий 10% доходов у всех бюджетников республики фонд не получает из казны "ни одной копейки".

Мэр Москвы Сергей Собянин спишет $42 млн на закупку и обслуживание автобусов-амфибий. Освоит средства финансист измайловской ОПГ Максим Ликсутов. После назначения вице-мэром этот миллиардер фиктивно развелся и переписал состояние на жену.

По данным ФСБ, в "Роскосмосе" разворовали $9 млн через госконтракты "НПО автоматики имени Семихатова". А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у космического Центра имени Хруничева финансовая дыра в $2 млрд. Но за коммерческую застройку земли центра семья Рогозина получила от девелопера года Нисанова 346-метровую квартиру...

Спаивая избирателей водкой "Никита Кожемяко", сын депутата, сенатора и губернатора Сахалина Олега Кожемяко разорил купленную у ресторатора Джованни Мауро сеть пиццерий. Но убытки компенсировали продажей принадлежащей семье Кожемяко Преображенской базы тралового флота ($430 млн). Остатки денег бизнесмен Никита Кожемяко обещал вложить в крабопереработку, но спустил в собственном ночном клубе "Особняк" в центре Владивостока. Перед переездом в Приморье новый и. о. губернатора региона Олег Кожемяко успел подарить сыну $140 млн госкредитов и инвестиций. А сын челябинского губернатора Бориса Дубровского девелопер Александр Дубровский получил от отца на $38 млн областных госконтрактов. После засекреченной проверки прокуратура не нашла у семьи конфликта интересов.

Связанному с крестным отцом дочери президента РФ виолончелистом Сергеем Ролдугиным центру "Сириус" подарят два отеля и конькобежный центр для создания "научной долины" в Сочи. Еще $36 млн даст минпросвещения. Также дочь президента Катерина Тихонова-Путина получит $11 млн "на исследования" от главы "Росатома" Алексея Лихачева и председателя набсовета этой госкорпорации, долларового миллиардера Сергея Кириенко. А ее отец спишет $378 млн на свой личный авиапарк. Деньги освоит Сергей Чемезов ("Ростех").

По требованию Дмитрия Медведева суд разрешил трижды судимому "повару Путина" Евгению Пригожину намыть 200 га в Финском заливе. Искусственные острова обойдутся в $7,3 млрд. Из-за строительства небоскребов Пригожина жители поселка Ольгино опасаются прорыва дамбы и экологической катастрофы.

Но есть ребята и попроще. Так, глава калининградского МВД Евгений Мартынов украл 60 т ($127 млн) конфискованного янтаря, подменив его на мусор. У других правоохранителей размах куда более масштабный.

Например, обналичивание $4,54 млрд из бюджета сочинской Олимпиады через группу "1520" крышевал глава отдела ОРБ ГУЭБ и ПК МВД Дмитрий Забеднов, передавший связи полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко.

Совсем недавно "Новая газета" и Алексей Навальный "вывалили" компромат на Сергея Приходько - первого замглавы аппарата правительства. Приходько работал председателем совета директоров независимой от "Ростеха" корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Закупки эта ведущая структура российского ВПК вела через свадебного визажиста Ольгу Зорикову - дочь компаньона Приходько, руководителя КТРВ Бориса Обносова. Списав $218 млн на производство ракет собственной дочерью-парикмахером, доверенное лицо президента Борис Обносов получил нацпремию "Золотая идея" в номинации "За усердие".

Наконец, $85 млн из президентского фонда списаны на "развитие институтов гражданского общества", "сохранение исторической памяти" и проекты РПЦ. В этот раз без денег остались только "Ночные волки".

Это далеко не полный перечень. Можно вспомнить еще о нескольких случаях. Так, "беженец" из Монако Дмитрий Рыболовлев выложил $2 млрд только на картины. Зять Бориса Березовского Георгий Шуппе вывел из РФ не меньше $1 млрд. А один из бенефициаров финансовой пирамиды Cashberry Виктор Морозов, причастный к коррупции в Гохране и пропаже кредитов Сбербанка на $36 млн, перевел в банки Эквадора $198 млн. С учетом случаев помельче, набегает приблизительно $86 млрд. Половина которых, как официально признано, уже присоединилась к своим зеленым родственникам, ранее выведенным через Эстонию, Данию, Германию и Молдову (более четверти миллиарда). Так что, возможно, вскоре дедолларизация России и впрямь завершится естественным путем.
 

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