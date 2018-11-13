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Россияне стали меньше тратить в магазинах. Средний чек в октябре сократился на 2,7%
09:07 13.11.2018 |
За один поход в магазин россияне в октябре тратили в среднем 505 руб., показало исследование холдинга "Ромир". По сравнению с сентябрем средний чек сократился на 2,7%, то есть после скачка, отмеченного в начале осени, показатель пошел на убыль. В годовом выражении тренд на снижение величины среднего чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года средний чек потерял 5,1% своей стоимости.
Средний чек в октябре сократился почти во всех федеральных округах России, кроме Уральского. Там показатель увеличился на 3,2%. На юге страны средние траты уменьшились всего на 0,4%. На Дальнем Востоке чек потерял за месяц 0,9%. На северо-западе страны снижение составило 1,2%, в Приволжском округе - 1,9%. Зато в Сибири средний чек за месяц уменьшился на 2,8%. Сильнее всего показатель сдал позиции в Центральном округе, сократившись сразу на 5,1%.
В разрезе торговых форматов снижение показателя отмечается практически во всех видах торговых точек. Сильнее всего за месяц чек просел в гипермаркетах - на 3,2%. В супермаркетах показатель снизился на 2,7%, а в дискаунтерах - на 1,8%. В октябре чек не изменился только в магазинах традиционной торговли. В годовом выражении снижение чека более всего затронуло дискаунтеры, где он сократился сразу на 9,8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год потерял 7,5%, в гипермаркетах - 7,4% и в супермаркетах - 5,5%.
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