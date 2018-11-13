Навальному закрыли выезд из России

Российский оппозиционер Алексей Навальный во вторник, 13 ноября, сообщил в своем микроблоге в Twitter, что ему закрыли выезд из России. По словам Навального, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено.

Как сообщил Навальный, пограничники не уточнили, по каким причинам ему закрыт выезд из России, сославшись лишь на "некое письмо".

Публичное заседание ЕСПЧ по делу "Навальный против России" запланировано на 15 ноября. Дело касается жалобы оппозиционера на его задержание, арест и административные наказания семи случаях в 2012 и 2014 годах, а также нарушений его прав по предположительно политическим причинам.