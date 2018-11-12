ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств

ЕС может пересмотреть безвизовый режим для граждан Молдовы в случае невыполнения обязательств, связанных с борьбой с коррупцией и отмыванием денег.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на проект отчета Европарламента о реализации Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как заявила заместитель председателя Европарламента Хейди Хаутала, проект, скорее всего, утвердят без изменений.

Напоминание о возможности приостановить действие безвизового режима с Молдовой из-за невыполнения обязательств - один из четырех "ответов" европарламентариев на развитие ситуации с демократией в Молдове. В том же пункте упоминается об условиях приостановления действия Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС.

В проекте документа также говорится, что вопрос о восстановлении макрофинансовой помощи ЕС Молдове будут рассматривать только после парламентских выборов 2019 года. Причем при условии, что они пройдут в соответствии с международно признанными стандартами и их оценят специализированные международные органы.

Все программы поддержки, которые ЕС предоставляет Молдове, тоже останутся замороженными до "значительного прогресса в демократических стандартов". В то же время Европарламент намерен продолжать оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу Молдовы, независимым СМИ, частному сектору и местной власти, говорится в проекте.

Все эти меры Европарламент намерен принять в ответ на аннулирование результатов местных выборов в Кишиневе, отсутствие независимой юстиции, политически мотивированные дела против оппозиции, адвокатов и правозащитников, давление на журналистов и монополизации СМИ.

Что касается безвизового режима для граждан Молдовы, то в декабре 2017 года Еврокомиссия подготовила мониторинговый отчет о том, как третьи страны выполняют его условия. В документе говорилось, что Молдове необходимо принять срочные меры для обеспечения устойчивой борьбы с коррупцией и отмыванием денег, чтобы продолжать пользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом.