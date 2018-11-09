Российские нефтяники предлагают зарубежным покупателям разделить бремя санкций

Семь источников "Рейтер" сообщили, что западные компании и торговые дома находятся в ожесточенных переговорах с российскими поставщиками углеводородов, "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом", по поводу контрактов на 2019 г.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что "Роснефть" просит своих клиентов принять изменения в экспортные контракты, которые позволят ей штрафовать покупателей при отказе от оплаты товара в срок из-за санкций.

"Это все части одного большого процесса: российские нефтекомпании пытаются снять с себя санкционные риски, насколько это возможно. Покупатели, конечно, не хотят брать все риски на себя и пытаются найти компромисс", - сказал источник "Рейтер" в западной нефтяной компании, знакомый с ходом переговоров.

"Сургутнефтегаз" около месяца назад потребовал от покупателей согласовать возможность оплаты товаров в евро. Теперь компания просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которая она может понести в случае наступления санкций, сообщили "Рейтер" четыре источника.

"Они сказали, что санкции там или нет - это не имеет значения. Покупатели должны найти способ оплатить поставленный товар, либо вернуть его, либо платить штраф, такой же, как и в случае, когда покупатель не платит по другим причинам", - сказал источник в торговой компании.

"Газпромнефть" также попросила покупателей пересмотреть контракты в части использования иностранной валюты и ответственности покупателей за задержку или отказ от платежа, в связи с санкциями, сообщили три источника.

Прямо как с Ираном

Экспорт нефти из России составляет примерно 10% от мирового предложения, поэтому нефтяные компании, закупающие российские нефть и нефтепродукты, вынуждены считаться с интересами поставщиков при согласовании контрактов.

Большая часть западных нефтекомпаний и трейдеров продолжают переговоры с "Газпромнефтью" и "Сургутнефтегазом". В этом году согласование контрактов проходит особенно сложно.

Некоторые клиенты нефтекомпаний уже смогли прийти к компромиссу с "Газпромнефтью" и "Сургутнефтегазом", но другие - большинство - до сих пор не нашли решения, которое устроило бы обе стороны.

Все контракты "Сургутнефтегаз" согласовывает в индивидуальном порядке, для чего директора западных компаний ездят в сибирский город Сургут, где находится штаб-квартира нефтекомпании.

В одном из случаев покупатель "Сургутнефтегаза" согласился на оплату в евро, только если нефтекомпания откажется от требования штрафов при неоплате из-за санкций.

"Мы сказали, что если санкции не позволяют провести платеж, то как же мы тогда сможем выплатить штрафы, - сказал источник в торговых кругах, - так что мы согласились, что в случае наступления санкций сумма денег будет заморожена на счетах банка вплоть до момента, когда санкции будут сняты. Прямо как с Ираном".