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Топливную отрасль России переводят в режим ручного управления
11:00 07.11.2018 |
Российское правительство не смогло стабилизировать ситуацию с ценами на бензины и ДТ рыночными методами и переводит топливную отрасль страны в режим ручного управления. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные газетой «Ведомости».
В частности, правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями установить предельные цены на топливо для каждого региона, связало нефтяников круговой порукой и пообещало им иммунитет от претензий налоговой (ФНС) и антимонопольной (ФАС) служб за сдерживание цен.
Согласно документу, средняя цена Аи-92 по России до января 2019 г. не должна превысить 53 501 руб./т, Аи-95 - 56 649 руб./т, дизтоплива - 51 201 руб./т. Это означает, что 1 л топлива должен стоить на оптовом рынке не дороже 39,86, 42,77 и 43,11 руб. соответственно.
Кабинет министров стремится зафиксировать цены на моторное топливо на уровне июня 2018 г. По данным Росстата средние по РФ розничные цены в этот период составили: бензин Аи-92 - 41,74 руб./л, бензин Аи-95 - 44,69 руб./л, ДТ - 44,54 руб./л. Таким образом, с учетом установленных соглашением индикативных цен средняя по России маржа АЗС может составить 1,88 руб./л (Аи-92), 1,92 руб./л (Аи-95) и 1,43 руб./л.
Исходя из средних цен на заправках, которые публикует «Интерфакс» по данным ЦДУ ТЭК, средняя маржа АЗС в России в октябре с 1 л Аи-92 составила 2,86 руб., для Аи-95 - 3,06 руб., для дизельного топлива - 2,36 руб.
Соглашение между Кабмином и нефтяниками о фиксации оптовых цен является вынужденной мерой, признал вице-премьер Дмитрий Козак. Участники соглашения - все вертикально-интегрированные нефтяные компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг» и т.д. Если хотя бы одна из компаний уклонится от подписания соглашения с правительством или нарушит его, то пострадают все - будет введена пошлина на экспорт нефти и нефтепродуктов.
«Создается ситуация, при которой нефтяные компании отвечают друг за друга», - заявил источник «Ведомостей» в правительстве.
Ситуация осложняется тем, что некоторые трейдеры скупают бензин и нефтепродукты на бирже и отправляют ресурс за рубеж, поскольку у них нет обязательств перед правительством поставлять на внутренний рынок часть купленного топлива. В этой связи Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и ФАС дано поручение до 12 ноября проработать вопрос о запрете экспорта сырой нефти и нефтепродуктов компаниями, не занятыми в нефтяной отрасли.
В рамках контроля за соблюдением еще не подписанного соглашения ФНС и ФАС займутся внеплановыми проверками независимых АЗС. Особое внимание ведомства должны будут уделить заправкам, на которых реальные розничные цены превысят индикативные на 4%. Однако карательные меры против независимых АЗС могут привести только к их банкротству и закрытию. Между тем, по признанию Д.Козака, в ряде регионов России подобные заправки занимают доминирующее положение. Главным образом потому, что эти регионы не интересны вертикально интегрированным нефтяным компаниям.
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