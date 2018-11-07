Финансовые новости
- |
- 07.11.18
- |
- 11:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
FT: Дерипаску, Вексельберга и Костина попросили не приезжать на Давосский форум
08:34 07.11.2018 |
Совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин были проинформированы, что их присутствие на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в этом году будет нежелательным.
Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По информации издания, такое решение организаторы форума приняли под давлением Вашингтона, наложившего санкции на троих россиян. В то же время источники FT отметили, что формальных оснований для отстранения банкира и двоих бизнесменов от участия в форуме нет.
Один из собеседников Financial Times заявил, что это решение подорвало намерения организаторов форума убедить президента России Путина посетить мероприятие впервые за долгое время. Последний раз он ездил на Давосский форум в 2009 году.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил изданию, что президент России не планирует участвовать в ВЭФ в этом году. "Господин Путин получает приглашение [на форум] каждый год. Сейчас это не совпадает с его графиком", - заявил он.
Почему ВЭФ объявил троих россиян персонами нон-грата?
Организаторы форума уведомили Дерипаску, Костина и Вексельберга о невозможности дальнейшего сотрудничества еще в апреле, сразу после их включения в санкционный список минфина США (SDN List), сообщил агентству Интерфакс источник, близкий к одной из компаний, попавших под санкции.
"ВЭФ был едва ли не первой общественной организацией и однозначно - первой (и единственной) неамериканской, которая отреагировала на санкции "письмами сожаления", которые были разосланы еще в середине апреля", - сказал собеседник агентства.
Как отметил собеседник агентства, для бизнесменов участие в форуме всегда стоит денег, а принимать платежи от фигурантов санкционного списка минфина США или связанных с ними структур чревато рисками вторичных санкций.
Как отреагировали Костин, Вексельберг и Дерипаска?
Все трое - традиционные участники экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе. В следующем году он должен пройти с 22 по 25 января.
Источник ТАСС, близкий к Дерипаске, заявил, что бизнесмен не планировал посещать форум в швейцарском Давосе, так как отошел от управления бизнесом.
Русской службе Би-би-си подтвердили информацию относительно Андрея Костина в пресс-службе ВТБ. По ее словам, банкиру "известно о данном решении", а также он провел беседу с председателем форума Клаусом Швабе.
"Свою позицию по данному вопросу г-н Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума", - говорится в ответе ВТБ.
Представители "Русала" и Виктора Вексельберга не смогли оперативно ответить на запросы Би-би-си.
Апрельские санкции
Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний 6 апреля.
В черный список попали в том числе Костин, Дерипаска и Вексельберг, а также ВТБ, "Русал" и "Ренова". Санкции предусматривают заморозку их счетов в США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.
В ответ представители группы компаний En+ Дерипаски направили американским властям план вывода компании из-под санкций.
Вексельберг заявил, что не собирается вступать в переговоры с правлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), а будет оспаривать решение о санкциях в суде.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продажи целый день доминировали на межбанковских торгах 6 ноября
|Почему Луценко уверен, что его не уволят
|Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда
|Рада не поддержала отставку Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топливную отрасль России переводят в режим ручного управления
|Казахстан выбрал для следующего запуска спутников ракету Falcon 9 от SpaceX вместо «Союза». Так дешевле
|FT: Дерипаску, Вексельберга и Костина попросили не приезжать на Давосский форум
|Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако
|В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, потратившая в магазине более 16 млн
|Moody's: темпы роста мировой экономики в 2018 году составят 3,3%, в 2019 году - 2,9%
Это интересно
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
|Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
|Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона
|Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie
|Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google
|Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей