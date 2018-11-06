В России заставят мессенджеры проверять номера телефонов своих пользователей

В России могут ввести ограничения на использование приложений для обмена сообщениями. Согласно подготовленным правительством новым правилам, пользоваться мессенджером сможет только абонент, на которого зарегистрирован номер телефона, сообщают «Известия».

Как говорится в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров, операторы сотовой связи должны будут вносить в свои базы данных информацию об используемых их клиентами приложениях для общения. Эта информация будет передаваться операторам самими мессенджерами.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, возможность анонимного общения в мессенджерах существенно затрудняет работу правоохранительных органов при расследовании преступлений. Привязка приложений для обмена сообщениями к номерам телефонов позволит создать «безопасную коммуникационную среду для граждан», отметил Жаров.

Мессенджеры будут обязаны запрашивать у оператора связи подтверждение, действительно ли телефонный номер пользователя зарегистрирован на него. Оператор должен дать ответ в течение 20 минут. В случае подтверждения данных идентификация будет считаться пройденной. Если номер телефона окажется зарегистрированным на другого человека, мессенджер будет обязан такому пользователю отказать в обслуживании.