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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выборы в Грузии. Почему депутаты говорят об угрозе гражданской войны

 Нина Ахметели / Би-би-си

Грузия готовится ко второму туру последних прямых президентских выборов - редкого случая на постсоветском пространстве, когда шансы соперников практически равны. На этом фоне борьба за пост президента становится все более ожесточенной.

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" предсказывает победу своего кандидата, представителя "Единого национального движения" Григола Вашадзе, которая станет началом смены власти в Грузии.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" также готовятся к решающему раунду и победе Саломе Зурабишвили - независимого кандидата, которого поддерживает правящая партия.

Здесь оповещают о планах помиловать обвиняемого и осужденного заочно на родине экс-президента Михаила Саакашвили и предупреждают о реванше прежних властей в случае победы Вашадзе.

Второй раунд президентской гонки между Вашадзе и Зурабишвили будет назначен через две недели после опубликования официальных результатов первого тура, но не позже первого декабря.

Это последние прямые президентские выборы в Грузии.

После инаугурации новоизбранного президента в силу войдут конституционные изменения, которые завершат переход Грузии к парламентской форме правления.

Следующего президента будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек.

Итоги первого тура: успех оппозиции, урок властям

 Григол Вашадзе уступил своей сопернице менее одного процента

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре, который прошел 28 октября, Зурабишвили получила поддержку 38,64% проголосовавших избирателей, опередив своего соперника Григола Вашадзе всего на 0,9%.

Несмотря на то, что полномочия новоизбранного президента будут ограничены, эти выборы называют важным тестом и генеральной репетицией политических сил перед парламентскими выборами 2020 года.

Итоги первого тура некоторые аналитики называют отрезвляющей оплеухой для правящей партии, которая одерживала уверенные победы на предыдущих выборах после смены власти в Грузии в 2012 году.

По словам директора Грузинского института политики Корнели Какачия, итоги первого тура фактически стали показателем рейтинга правящей партии, который оказался не таким высоким, как они ожидали.

"Избирателю надоело, что как только речь идет о проблемах, они [власти} говорят о девятилетнем правлении "Национального движения" [прежних властей]. Они сами уже шесть лет у власти, они уже не новая власть и должны говорить о своих обещаниях, о том, что и почему они не смогли их выполнить",- говорит Какачия.

Гораздо более успешным первый тур президентской гонки оказался для оппозиции, в частности для "Единого национального движения", основной партии в оппозиционном объединении, выдвинувшем кандидатуру Вашадзе.

"До этого оппозиция была маргинальной и фрагментированной. Национальное движение на этих выборах доказало, что оно не только первая оппозиционная сила, но и приблизилась [по рейтингу] к правящей партии", - говорит он.

Даже если оппозиционный кандидат проиграет во втором туре, оппозиция уже добилась успеха на этих выборах, считает Какачия.

"Оппозиция уже подняла температуру, проверила доверие избирателя, и через два года [на парламентских выборах 2020 года] у нее есть не только теоретический, но практический шанс на успех, если они не допустят каких-то серьезных ошибок. Несколько лет назад это было невозможно", - отмечает политолог.

Некоторые оппозиционные партии, в том числе и отколовшаяся от ЕНД "Европейская Грузия", уже пообещали поддержать Вашадзе во втором туре.

Поддерживает кандидатуру Вашадзе и Республиканская партия, которая до выборов 2016 года была в коалиции с правящей партией.

"Шаг к гражданской войне"

Итоги первого тура некоторые аналитики называют отрезвляющей оплеухой для правящей партии

В "Грузинской мечте" говорят, что посыл избирателя о том, что нужны быстрые и эффективные изменения, принят. В центральном офисе партии проходят консультации, где обсуждается стратегия подготовки ко второму туру.

Партия создает два избирательных штаба - региональный под руководством председателя парламента Ираклия Кобахидзе и тбилисский под началом столичного мэра и генсекретаря партии Кахи Каладзе.

В правящей партии обещают победу Зурабишвили во втором туре и рисуют мрачные перспективы развития событий в случае получения президентского поста ее соперником.

"Мы все должны понимать, что есть реальная угроза в стране. Если в результате этих выборов придет реваншистская сила, это очень опасно для страны", - заявила депутат правящей партии Эка Беселия.

Ее коллега Гедеван Попхадзе пошел дальше:

"Если Вашадзе выиграет эти выборы, это будет реальным шагом к началу гражданской войны в Грузии", - заявил он журналистам во вторник.

Второй тур выборов в Грузии обещает стать напряженным

По его словам, в оппозиционном "Национальном движении" - реваншистский настрой, и их задача - привести в Грузию Саакашвили и освободить бывших высокопоставленных чиновников из заключения

"Конечно, это все потом будет направлено на ликвидацию тех политических оппонентов, которые для Саакашвили и его политической реанимации являются проблемой", - отметил депутат.

После смены власти в Грузии обвинения были предъявлены многим бывшим чиновникам правительства Саакашвили. Некоторые, в том числе бывший премьер Вано Мерабишвили и бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая, оказались за решеткой.

Обвинения сразу по нескольким делам были предъявлены и экс-президенту Михаилу Саакашвили, который покинул Грузию после истечения своего второго президентского срока.

Тбилисский городской суд заочно вынес ему обвинительные приговоры по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году и помиловании осужденных за резонансное убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Грузинская прокуратура безуспешно добивалась объявления Саакашвили в международный розыск Интерполом и экстрадиции его на родину.

Сам президент, как и представители ЕНД, называют обвинения в его адрес абсурдными.

Предвыборные уловки?

 Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия

Некоторые депутаты парламентского большинства были более осторожными в своих высказываниях, отмечая, что заявление о гражданской войне - это лишь личное мнение отдельного депутата.

Но о том, что Вашадзе намерен помиловать Саакашвили и других высокопоставленных должностных лиц прежней власти, говорят и в правительстве Грузии.

"Я думаю, Григол Вашадзе не борется за президентское кресло, он борется за право помилования Саакашвили. Для него это главное, и он нам это открыто сказал", - заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

У новоизбранного президента, несмотря на значительные ограничения в полномочиях, остается право на помилование осужденных, отмечает специалист по конституционному праву Вахушти Менабде.

По его словам, никаких барьеров для помилования Саакашвили и других осужденных новоизбранным президентом нет, и президент сам определяет процедуру помилования.

Ранее, в эфире телекомпании "Имеди", Вашадзе сказал, что намерен воспользоваться правом на помилование, как в отношении Саакашвили, так и в отношении других должностных лиц прежней власти. По его словам, политические преследования в Грузии должно прекратиться.

Но после того, как в правящей партии заговорили о планах оппозиции, экс-президент заявил, что просить о помиловании не собирается, так как ничего преступного не совершал и строил грузинское государство.

"За что меня кто-то должен помиловать? Вы, наверное, меня с кем-то путаете?" - заявил Саакашвили в эфире "Рустави-2".

Он добавил, что готов предстать перед судом, как только суд освободится от влияния Иванишвили - председателя правящей партии и миллиардера, которого критики обвиняют в единоличном правлении Грузией.

Мерабишвили и Ахалая, которые находятся в заключении, также распространили заявления посредством социальных сетей о том, что не собираются просить о помиловании следующего президента.

В оппозиции назвали заявление об угрозе гражданской войны преступными и безответственными.

"Не пугайте людей какой-то дестабилизацией и угрозами. Народ увидел, что все, что вы выдумывали про дестабилизацию, было вашей предвыборной уловкой, которая не оправдалась. Нас не устраивает нестабильность", - обратился к коллегам из правящей партии председатель фракции Национального движения Роман Гоциридзе.

Непредсказуемые выборы

Власти не сделали правильных выводов из итогов первого тура, считает эксперт Гия Хухашвили. Он называет заявления властей об угрозах гражданской войны абсолютно беспочвенными.

"Власть защищает не государство в этом плане, а саму себя. У них непонятные страхи по одному-единственному поводу - что приедет Саакашвили", - говорит он.

C учетом ограниченных полномочий новоизбранного президента, даже в случае, если президентский пост достанется оппозиционному кандидату, по словам Хухашвили, особого вреда власти он нанести не может.

По его словам, никаких революционных перспектив на данный момент нет, так как обе стороны скомпрометированы перед народом.

Разговоры о гражданском противостоянии больше похожи на язык шантажа со стороны политиков, соглашается Какачия.

Но, по его словам, вероятность выступлений и протестов после второго тура высокая, так как для того, чтобы оппозиция признала итоги выборов, в случае, к примеру, победы Зурабишвили, ей надо получить заметно больше голосов, чем ее сопернику.

"Конечно, если "Грузинская мечта" проиграет на этих выборах, это будет серьезным ударом по ее престижу. Но не надо забывать, что на этом ничего не завершается. Главное - это парламентские выборы 2020 года, которые реально решат, кто будет у власти и в правительстве", - говорит Какачия.
 

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