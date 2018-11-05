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BlaBlaCar в России могут запретить по требованию перевозчиков и автовокзалов
08:37 05.11.2018 |
Российская организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" подала в московский суд иск к французскому сервису поиска попутчиков BlaBlaCar. Она требует запретить работу компании на территории России.
Текст искового заявления выложен на сайте организации. Формально оно подано от лица компании "Транс лайн", к которой присоединились еще 27 российских автоперевозчиков и автовокзалов.
Сервис BlaBlaCar служит для поиска попутчиков. Через его мобильное приложение пользователь может найти водителя, который согласится его подвезти практически бесплатно - оплатить придется только потраченное на дорогу топливо.
Однако в иске перевозчики утверждают, что на самом деле водители берут с пассажиров деньги не только за бензин, но и за саму поездку, фактически занимаясь нелегальным извозом. Сервис же, по мнению истцов, помогает водителям уклоняться от налогов.
Кроме того, в иске говорится, что сервис наносит серьезный финансовый ущерб рынку автобусных перевозок. В связи с этим перевозчики просят признать запрещенной информацию, размещенную на сайте BlaBlaCar и в одноименном мобильном приложении.
Ответчиком по иску выступает российское представительство BlaBlaCar - компания "Комьюто Рус". Также в иске в качестве ответчика фигурирует Роскомнадзор: от него перевозчики требуют заблокировать на территории России сайт компании.
В "Комьюто Рус" газете "Коммерсант" сказали, что ничего не знают о поданном к ним иске. Представитель компании отметил, что информация на ее сайте полностью соответствует российскому законодательству.
Осенью 2017 года районный суд в Краснодарском крае уже признавал информацию с сайта BlaBlaCar запрещенной. Суд счел, что сервис помогает водителям, которые возят людей за деньги без лицензии. Однако вскоре это решение отменила вышестоящая инстанция.
В октябре 2018 года сервисом заинтересовалась прокуратура Брянской области. Как сообщала газета «Коммерсант», она потребовала от российского представительства компании исключить возможность использования приложения водителями, у которых нет разрешения на пассажирские перевозки.
Сервис BlaBlaCar появился в России в 2014 году. Количество его пользователей в стране оценивается в 15 млн человек, а по всему миру - в 65 млн человек.
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