Пашинян добился роспуска парламента Армении: к чему это приведет?

Парламент Армении в четверг, 1 ноября, повторно отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Согласно армянскому законодательству, теперь парламент будет распущен. В ближайшее время президент Армении подпишет указ, формально подтверждающий роспуск парламента и определит точную дату досрочных выборов. По словам Пашиняна, голосование могут назначить на 9 декабря.

Зачем Армении понадобился новый парламент

О необходимости роспуска парламента в Армении начали говорить сразу после майской смены власти в стране. Тогда лидер оппозицииНикол Пашинян организовал массовые акции протеста против правившей Республиканской партии Армении (РПА) по всей стране. Под давлением народного движения был вынужден подать в отставку президент Серж Саргсян.

Правительство Армении после смены власти возглавил Никол Пашинян. В парламенте его поддержали блок "Царукян", занимавший второе место по числу мандатов, и партия "Дашнакцутюн", ранее поддерживавшие РПА. Однако формально у республиканцев оставалось большинство в парламенте. Возникший в этой связи политический кризис заставил Пашиняна уйти в отставку с поста премьера, инициировав тем самым процесс роспуска парламента и проведение досрочных выборов.

По мнению политолога Микаэла Золяна, в Армении создалась ситуация, когда действующее правительство пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей, что подтверждается итогами состоявшихся после смены власти местных выборов, в том числе и в Ереване, но при этом имеет только несколько мандатов в парламенте. "Учитывая, что Армения уже парламентская республика, эта ситуация могла вызвать паралич всей государственной системы", - сказал он DW.

Новому правительству нужны новые депутаты

К тому же, как отмечает Золян, выборы в парламент в 2017 году прошли с многочисленными нарушениями, что лишало его легитимности в глазах большинства населения. Проведение новых выборовбыло одним из основных требований участников протестов в дни революции. "Чем дольше они откладывались бы, тем больше было бы претензий к новой власти", - уверен политолог.

Конечно, отставка Пашиняна была сопряжена с определенным риском - республиканцы могли избрать его премьером или выставить своего кандидата, а не провалить выборы. "Но тогда в атмосфере широкой поддержки "революционной" власти и негатива по отношению к "старому режиму" это могло привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до возвращения страны в революционное состояние", - считает политолог. При этом он соглашается, что риск Пашиняна был оправдан - в противном случае разрешить кризис не удалось бы.

Политолог Айк Мартиросян считает, что хотя "революциям свойственна иная логика действий, нынешняя власть Армении пошла конституционным путем, и в этом смысле армянский случай действительно уникален". По оценкам наблюдателей, рейтинг Пашиняна в обществе сейчас настолько высок, что большинство людей проголосуют именно за его политическую силу, а значит, Пашинян получит в новом парламенте большинство и может проводить свои реформы беспрепятственно и без проблем.

Кто получит места в новом парламенте

По прогнозам Айка Мартиросяна, в новый парламент, помимо партии Никола Пашиняна, пройдут также близкие идеям новых властей две либеральные партии "Светлая Армения" и "Республика", а также, возможно, "Сасна црер", "Процветающая Армения" и "Еркир цирани". "Это будут честные, но очень сложные выборы, и предугадать сейчас что-то непросто", - добавил политолог.

Микаэл Золян тоже считает очевидным, что партия Пашиняна, а точнее, альянс его партии и его беспартийных сторонников получит большинство мест в новом парламенте. "Выборы в Ереване стали своего рода репетицией парламентских выборов", - полагает он. На депутатские мандаты, по мнению Золяна, могут претендовать также партия "Процветающая Армения", занявшая на выборах мэра Еревана второе место с семью процентами голосов, а также "Светлая Армения" и "Республика". Именно последние две и могут стать "конструктивной оппозицией" Пашиняну. Не исключает политолог и успеха партии "Сасна црер", поддерживающей сегодня "революционную власть", но и критикующей ее за недостаточную жесткость к представителям "старого режима".

Что касается бывшей партии власти - РПА, по мнению подавляющего большинства экспертов, ее рейтинг сейчас очень низкий. Но поскольку она "обладает определенной поддержкой среди старой политической и бизнес элиты, то может получить несколько мандатов в парламенте".