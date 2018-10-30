Кран упал на летную палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», плавучий док в Мурмансеке затонул

Плавучий док ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (микрорайон Мурманска), где ремонтировался единственный в составе Военно-морского флота России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", затонул из-за перебоев в подаче электроэнергии. В результате инцидента пострадали четыре человека и, возможно, сам корабль.

Перебои с подачей электроэнергии

Инцидент произошел во время запланированного выхода "Адмирала Кузнецова" из дока ПД-50 для перехода на 35-й судоремонтный завод, где авианесущий крейсер проходит ремонт. Док ПД-50 принадлежит этому заводу, сам завод входит в состав центра судоремонта "Звездочка".

При проведении операции по спуску корабля на воду в ночь на вторник произошла аварийная ситуация, сообщил Интерфаксу глава пресс-службы "Звездочки" Евгений Гладышев.

"Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло не штатно, в нерасчетном режиме", - рассказал Гладышев. Это привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего тот резко ушел под воду.

По словам представителя завода, во время инцидента четверо рабочих оказались в воде и получили переохлаждение, но угрозы их жизни нет. В свою очередь, руководитель территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщал, что трое пострадавших доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, а один - в тяжелом состоянии.

Еще один человек до сих пор не найден, написала в "Инстаграме" губернатор области Марина Ковтун. Его ищут водолазы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Интерфакс писал, что во время инцидента из тонущего плавдока спаслись около 60 человек.

Агентство отмечает, что сбои в электроснабжении в Мурманской области начались 26 октября. Аварийные отключения происходили в Мурманске, в том числе в микрорайоне Росляково, и в Североморске. Замгубернатора области Евгений Никора называл причиной отключений налипание снега на проводах.

Упал кран

Авианосец был выведен из дока и к шести утра отбуксирован на 35-й завод. "В настоящее время происходит детальный осмотр корпуса корабля после инцидента на 82-м заводе. Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", - сказал Гладышев из пресс-службы "Звездочки".

Местные СМИ сообщали, что что во время инцидента упали два башенных крана. Мурманское издание "СеверПост" писало, что один из кранов упал на палубу корабля.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" проходит ремонт, который должен завершиться в 2020 году

"По первоначальным оценкам - никаких существенных повреждений, способных влиять на сроки выполнения ремонта", - заявил представитель "Зведочки" Интерфаксу.

Однако источник агентства рассказал, что "Адмирал Кузнецов" все-таки получил повреждения в результате падения на палубу крана. "В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб", - пояснил анонимный собеседник Интерфакса.

Кран повредил часть корпуса, но не задел "жизненно важного" оборудования корабля, подтвердил позже ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ("Звездочка" входит в состав корпорации)."На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования крейсера", - пояснил Рахманов.

Источник ТАСС рассказал, что повреждена техническая зона взлетной палубы. "Упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется", - добавил собеседник агентства. "Он удачно обрушился - упал в техническую зону, ту часть летной палубы, где были сделаны вырезы для выгрузки и загрузки оборудования в трюмы", - подтвердил эту версию источник Интерфакса.

Гладышев из "Звездочки" подтвердил, что "башенный кран левого бока ПД-50 упал в техническую часть палубы авианосца". "В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы", - сказал он.

Срок ремонта "Адмирала Кузнецова" теперь сдвинутся, даже если "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений, уверен бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

"Я думаю, что проблема довольно острая, мощностей для ремонта таких кораблей у нас немного, считанные единицы, - сказал он Интерфаксу. - ПД-50 - это мощный док, их у нас всего два, один такой на дальнем Востоке, один здесь. Я думаю, это большущая потеря для судоремонтников наших".

"Весь объем доковых работ, который должен был выполнить 82 судоремонтный завод, он был выполнен. Происшествие произошло, что называется, у финишной ленточки", - возразил на это Гладышев.

"Никаких угроз, которые могли бы повлиять на сроки сдачи корабля, нет", - сказал Рахманов.

Ремонт после Сирии

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря после похода в направлении берегов Сирии.

Ремонт единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера должен завершиться к концу 2020 года.

ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в мире, он построен в 1980 году на верфи Götaverken в Швеции. Длина дока - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Док предназначен для ремонта крупных кораблей и подводных лодок.

Помимо "Адмирала Кузнецова" на нем ремонтировался атомный крейсер "Петр Великий", кроме того, в док был помещен корпус затонувшей подводной лодки "Курск" после подъема со дна Баренцева моря.

Специалисты оценивают возможность подъема затонувшего дока. Для этого могут быть задействованы силы ВМФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. "Возможность подъема дока в настоящее время изучается", - сказал собеседник агентства.