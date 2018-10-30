Выборы президента Грузии. Когда Саакашвили вернут паспорт

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Во втором туре президентских выборов встретятся два экс-министра иностранных дел, работавших в команде Михеила Саакашвили.

В Грузии 28 октября состоялись президентский выборы. Точнее, как показали результаты, их первый тур. Уже известна дата второго тура - не позднее 2 декабря, заявила глава грузинской избирательной комиссии Тамара Жвания.

Выборы эти без преувеличения являются знаковыми. Причем сразу по ряду признаков. Первый - то, что кандидат Саломе Зурабишвили, независимый, но полностью поддерживаемый правящей "Грузинской мечтой", не смогла одолеть выдвиженца от оппозиционной партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" - Григола Вашадзе, чья супруга Нино Ананиашвили является крестной матерью сына Саакашвили.

При явке в 46,74% и по итогам подсчета 99,97% голосов (на 11:00), Зурабишвили набирает 38,64% голосов, то есть меньше 50%, необходимых для победы в первом туре. Вашадзе получил 37,74%. Это значит, что их борьба продолжится уже во втором туре. И здесь позиции кандидата от ЕНД могут укрепить следующие факторы. Во-первых, то, что он оказался победителем в Тбилиси и других крупных городах, а также получил большинство голосов на трех избирательных участках в США. Грузинская диаспора голосует за него, т.е. именно Вашадзе, а не уроженка Франции воспринимается ею в качестве прозападного лидера. Что, в свою очередь, является отражением отношения непосредственно Вашингтона к кандидатам в президенты.

Особенно это показательно, поскольку измерение прозападной ориентации кандидата посредством его отношения к России несколько проблематично. Оба политика, естественно, называют РФ агрессором. И, к слову, со стороны "мечтателей" было хорошим ходом не выдвигать своего претендента, а поддержать 66-летнюю Зурабишвили, чьи родители в 1921-м бежали от руки Москвы во Францию. Не меньшую роль при принятии решения поддержать ее сыграл, очевидно, и тот факт, что в 2003-2005 годах с подачи Саакашвили Саломе Зурабишвили занимала пост министра иностранных дел (до возвращения на историческую родину она построила отличную карьеру в МИДе Франции). В бытность министром она продвигала инициативу вывода российских военных баз из страны, и только после ее ухода Тбилиси пошел на компромисс с Москвой по этому вопросу. Впрочем, временный: вывод баз все же состоялся накануне войны 2008 года.

Однако все же своеобразные "скелеты" в российском шкафу, которые могут использовать оппоненты, имеются и у Зурабишвили, и у Вашадзе. К примеру, поддерживаемая "мечтателем" политик в сентябре спровоцировала скандал своим заявлением о том, что тогдашнее руководство Грузии, а именно Саакашвили, развязал августовскую войну с Россией в 2008 году. "Мы бомбили свое население, права на это не имеет ни один президент. Я по-прежнему сторонник восстановления территориальной целостности этой страны и хочу, чтобы больше ни один президент не бомбил свою территорию, своих сограждан. Да, в большинстве жители Цхинвали в тот период были эвакуированы российской стороной, что было сделано в провокационных целях, и я не исключаю сговора", - сказала она 12 сентября.

И еще одно. Перед выборами, 26 октября, мэр Тбилиси и бывший киевский динамовец Каха Каладзе на последней встрече Зурабишвили с избирателями заявил, что в случае победы она "сыграет положительную роль в отношениях с Россией". То есть, несмотря на критику в адрес России в связи с ее агрессией, похоже на то, что Зурабишвили или осталась, или вернулась к своей позиции 2005-2006 годов - США - главный партнер, но нужна нормализация отношений с Россией.

Против Вашадзе, также работавшего главой МИД при Саакашвили, между прочим, выпускника МГИМО, может сыграть его российское гражданство и то, с какой он неохотой с ним расставался, объясняя это тем, что российская власть изменится, а народ и страна останутся. Но под давлением команды Саакашвили он пошел на отказ от российского паспорта и лишился его в 2010 году.

А вот что вместе с результатами выборов может сыграть в пользу Вашадзе во втором туре - поддержка со стороны "бронзового призера" избирательной гонки - кандидата от "Движения за свободу Европейской Грузии" (или коротко: "Европейская Грузия", ЕГ) Давида Бакрадзе, набравшего 10,97% голосов. Если хотя бы половина избирателей Бакрадзе прислушаются к нему и проголосуют 2 декабря за кандидата от партии Саакашвили, то Вашадзе, а значит и "Единое национальное движение" в перспективе могут взять реванш и, наконец подвинуть "Грузинскую мечту" Бидзины Иванишвили. В свою очередь вероятное президентство сулит самому Саакашвили шанс получить обратно грузинское гражданство и, как следствие, вернуться на родину.

Только одного поста президента для этого мало. Нужно, чтобы ЕНД контролировало законодательное собрание. Следующие выборы в однопалатный парламент Грузии состоятся до 2020 года, а пока Вашадзе в случае победы придется работать с нынешним составом, где у "мечтателей" 115 мандатов, у ЕГ - 21, а у ЕНД - 6. Устроить роспуск парламента президент, конечно, может. Но не все так радужно. Согласно конституции, президент выдвигает кандидата на пост премьера, которого должен утвердить парламент. Если законодатели в течение 15 дней этого не делают, то глава государства имеет право объявить о роспуске парламента и назначить внеочередные выборы. Только вот отправной точкой являются именно парламентские, а не президентские выборы. То есть, если Вашадзе победит, то не сможет ни премьера выдвинуть, ни депутатов разогнать.

И плюс ему придется работать с пониманием того, что "мечтателям" не составит труда лишить его президентства. Депутаты могут запустить процедуру импичмента. Она состоит из двух этапов: сперва треть законодателей обращаются с соответствующим запросом в Конституционный суд, а после положительного ответа суда две трети депутатов должны проголосовать за. Напомним, у "Мечты" еще по меньшей мере два года эти самые две трети голосов (даже больше) будут. Иное дело, что такая комбинация - это игра с огнем, которая вполне может закончиться улицей.

Нынешние президентские выборы знаковые еще и потому, что это последние прямые выборы главы государства. Грузия, согласно принятым в прошлом году конституционным поправкам, после инаугурации пятого президента совершает окончательный переход от полупарламентской республики к парламентской. Уже с 2023 года президент будет избираться коллегией в составе 300 делегатов, в число которых войдут депутаты, представители местных и региональных властей. Увеличивается возрастной потолок: для президента с 35 до 40 лет, а для депутатов - с 21 до 25 лет. Вводится запрет на избирательные блоки. Парламент (читаем "Грузинская мечта") усилится еще и правом назначать прокурора на 6 лет, а прокуратура становится независимой от Минюста.

К тому же нельзя не пройти мимо весьма "скрепных" изменений, играющих в пользу "мечтателей". Речь о запрете на продажу земли иностранцам, а также заигрывании с многочисленными местным гомофобами путем обновленного определения брака в как союза между мужчиной и женщиной. То есть "мечтатели" еще год назад подготовились к вероятному поражению на выборах президента, окончательно превратив его в церемониальную фигуру.

Так что даже победа Вашадзе не перевернет политическую арену вверх тормашкам. Для этого ЕНД нужно будет пройти еще долгий путь вместе с президентом, с изрядно урезанными полномочиями. Хотя не стоит сбрасывать главу государства со счетов. Даже сугубо церемониальная фигура, как видно по той же Германии или Австрии, может иметь значительный вес в обществе, а как субъект и объект пиара - бесценен.

Потому-то "Грузинская мечта" будет прилагать максимум усилий, чтобы победителем второго тура стала Зурабишвили. И не исключено, что играть будут грязно. Свидетельством тому является хотя бы трюк с экзит-поллом, который подарил победу Зурабишвили сразу в первом туре. Она якобы набрала 53% голосов. Экзит-полл проводила зарегистрированная в 1997 году соцконтора "Психопроект", с которой "Мечта" сотрудничает не первый год. Например, в октябре 2013 года публиковала, опираясь на опрос, рейтинг эффективности министров, который аккурат перед назначением на пост премьера возглавил тогда еще министр полиции и общественного порядка Ираклий Гарибашвили. А перед нынешними выборами "Психопроект" проводила соцопрос, согласно которому, естественно, президентство уходило Зурабишвили. Причем даже не заморачивались с цифрами - и соцопрос, и экзит-полл показал одинаковые 53%.

После объявления результатов этого экзит-полла, противоречащего всем остальным, Каха Каладзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе поспешили поздравить Зурабишвили с победой...И сели в лужу, когда ЦИК показал совершенно другие результаты. Пришлось признать, что второму туру все же быть, а фальстарт объяснили тем, что, мол, половина избирателей на выходе из участков отказалась отвечать. Феерично. И ведь количество таких приемов ко второму туру явно будет расти, потому как отдать партии Саакашвили президента как средство пиара перед выборами 2020 года - это повысить шансы ЕНД на возвращение к власти или, как минимум, укрепление позиций в парламенте.