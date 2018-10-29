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В Грузии пройдет второй тур президентских выборов
08:13 29.10.2018 |
По итогам обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.
По результатам обработки 98,25% данных с участков кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, то есть меньше 50%, необходимых для победы в первом туре. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.
Оба выходят во второй тур.
В общей сложности за пост президента боролись 25 кандидатов.
Ликование раньше времени
Ранее были обнодованы данные экзит-полов, проведенных консультационным центром "Психопроект" по заказу "Грузинской мечты". Опрос отдавал победу кандидату Зурабишвили в первом туре с 52%, хотя экзит-полы по заказу других кандидатов указывали на то, что будет второй тур.
Собравшиеся в избирательном штабе сторонники политика ликовали после объявления этих результатов, но сама Зурабишвили было более сдержанной.
"Я люблю осторожность. Я очень счастлива, но осторожно счастлива", - заявила Зурабишвили, отметив, что надо еще дождаться официальных результатов.
Давиду Бакрадзе признал свое поражение вскоре после закрытия участков.
Как ожидается, итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 октября.
Всего, по данным центральной избирательной комиссии, в последних прямых выборах главы государства приняли участие 46.74% избирателей. Примерно такая же явка была на предыдущих выборах.
Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимает этот пост с 2013 года.
Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.
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