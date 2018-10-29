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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

По итогам обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.

По результатам обработки 98,25% данных с участков кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, то есть меньше 50%, необходимых для победы в первом туре. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.

Оба выходят во второй тур.

В общей сложности за пост президента боролись 25 кандидатов.

Ликование раньше времени

Ранее были обнодованы данные экзит-полов, проведенных консультационным центром "Психопроект" по заказу "Грузинской мечты". Опрос отдавал победу кандидату Зурабишвили в первом туре с 52%, хотя экзит-полы по заказу других кандидатов указывали на то, что будет второй тур.

Собравшиеся в избирательном штабе сторонники политика ликовали после объявления этих результатов, но сама Зурабишвили было более сдержанной.

"Я люблю осторожность. Я очень счастлива, но осторожно счастлива", - заявила Зурабишвили, отметив, что надо еще дождаться официальных результатов.

 Сторонники Саломе Зурабишвили (справа) начали праздновать победу раньше времени

Давиду Бакрадзе признал свое поражение вскоре после закрытия участков.

Как ожидается, итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 октября.

Всего, по данным центральной избирательной комиссии, в последних прямых выборах главы государства приняли участие 46.74% избирателей. Примерно такая же явка была на предыдущих выборах.

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимает этот пост с 2013 года.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.
 

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