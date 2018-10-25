Россияне не связывают отравление Скрипалей с российскими спецслужбами

Только 3 процента россиян связывают отравления Сергея и Юлии Скрипаль с деятельностью российских спецслужб. Таковы данные результатов опроса социологов "Левада-центра", опубликованные в четверг, 25 октября.

При этом более половины респондентов - 56% - заявили, что это покушение мог совершить "кто угодно". 28% опрошенных считают, что за отравлением стоят спецслужбы Великобритании, а 13 процентов - затруднились с ответом.

Как удалось выяснить социологам, более чем за полгода, прошедших с момента отравления россиян в британском городке Солсбери, число граждан России, ничего не слышавших об этом инциденте, сократилось с 20 до 15 процентов. А каждый третий респондент (33%) признал, что "что-то слышал, но не знает в чем суть". "Внимательно следят за развитием событий" лишь 8 процентов россиян.

Социологи "Левада-центра" с 18 по 24 октября опросили 1600 россиян старше 18 лет в 136 населенных пунктах 52 регионов страны.

Дело Скрипалей

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на улице британского Солсбери, где с 2010 года проживал бывший двойной агент. Полиция Великобритании настаивает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", а само покушение организовано и проведено спецслужбами России. Следователям по данным видеонаблюдения удалось идентифицировать двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, приезжавших в Солсбери накануне и в день отравления Скрипалей. Позднее Международная группа расследователей Bellingcat доказала, что под этими именами в Британию приезжали сотрудников российской военной разведки, Герои России Руслан Чепига и Александр Мишкин. Кремль всячески отрицает свое участие в атаке на бывшего двойного агента и его дочь

Благодаря действиям британских медиков Скрипалей удалось спасти. Их местонахождение сегодня неизвестно.