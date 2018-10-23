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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему парламент Армении отклонил поправки в Избирательный кодекс

 

В понедельник, 22 октября, состоялось внеочередное заседание парламента Армении, на котором обсуждались предложенные правительством Никола Пашиняна поправки в Избирательный кодекс (ИК). За законопроект о внесении изменений проголосовали 54 депутата, тогда как для его принятия нужно было одобрение 63 депутатов. Изменения в ИК поддержали блок "Царукян", Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и блок "Елк".

Депутаты от Республиканской партии Армении - бывшей партии власти отклонили предложенные поправки. Между тем, как заявил представляющий законопроект о внесении изменений в ИК министр юстиции Артак Зейналян, в стране сложилась "форс-мажорная и антиконституционная ситуация", поскольку "в парламенте нет стабильного большинства". Кроме того, сказал министр, "действующий состав парламента не только не выражает волю народа, но и не имеет поддержки общества". Поэтому в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы, которые пройдут согласно новому Избирательному кодексу.

Чем новый Избирательный кодекс отличается от старого

По мнению ряда аналитиков, нынешний Избирательный кодекс написан под бывшую партию власти. Согласно проекту нового ИК, предложенному правительством Пашиняна, оставлена лишь закрытая пропорциональная избирательная система, исключено голосование по территориальным спискам кандидатов. Снижен проходной барьер. Чтобы попасть в парламент, партиям достаточно набрать 4 процента голосов вместо пяти, как было, а политическим блокам - шесть вместо семи.

Кроме того, стал меньше избирательный залог - вместо прежних 10 млн драмов политическим силам нужно внести 7,5 млн. Предполагается также увеличить число женщин-депутатов в парламенте и довести его до 30 процентов.

Новый ИК получил положительное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека, а Венецианская комиссия приветствовала приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре Избирательного кодекса, заявив, что "все предлагаемые поправки в кодексе преследуют законные цели и в большинстве своем кажутся положительными".

По словам президента Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, низкая эффективность обсуждений нового Избирательного кодекса (ИК) и разногласия среди депутатов стали следствием того, что было упущено время: "Работа над поправками должна была завершиться раньше - в течение месяца после избрания премьером Пашиняна". По его словам, процесс принятия нового документа искусственно затягивался и усложнялся, поскольку "определенные круги надеялись, что заинтересованные в досрочных выборах власти пойдут на компромисс".

Почему нежелательны выборы по старому кодексу?

Борис Навасардян выразил опасение, что противоречивые подходы сторон могут привести к тому, что в отсутствие консенсуса парламент просто воздержится от внесения принципиальных изменений. Он также не исключил, что новые выборы придется провести по старому кодексу, что, на его взгляд, было бы крайне нежелательно. С другой стороны - правительство может оказать давление на парламент, чтобы провести свой вариант, а это уже может нанести ущерб качеству документа, который должен пройти через все предусмотренные демократическими процедурами фильтры, считает аналитик.

Как бы там ни было, республиканцы пытаются блокировать новый вариант Избирательного кодекса, хотя понимают, что именно предлагаемые поправки предусматривают возможность обязательного наличия в парламенте четвертой политической силы и снижение проходного барьера, что повышает их собственные шансы сохранить статус парламентской партии. На большее, судя по настроениям в обществе, им надеяться не приходится, заключил Борис Навасардян.

Поправки в ИК избавят от политической монополии

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян заявил DW, что поправки в ИК дают дополнительные гарантии не только свободных и прозрачных выборов, но и лучшего функционирования законодательной власти после ее формирования. При этом именно эти гарантии серьезно ослабляют аргументы оппонентов нынешнего правительства о том, что в стране может установиться политическая монополия.

"Но даже если эти поправки по тем или иным причинам не пройдут, закрепленная за оппозицией одна треть мест и обязательное наличие трех сил в парламенте являются серьезным подспорьем тому, чтобы исключить политическую монополию", - подчеркивает Меграбян.

"Как показали выборы в Совет Старейшин Еревана, когда есть политическая воля провести прозрачные и честные выборы, есть всеобщее общественное неприятие попыток подкупа или давления на избирателей, правоохранительные органы реально служат обществу, а нарушения закона в ходе выборов криминализированы и наказание по ним ужесточено, то при любом избирательном законе выборы будут честными", - заключил эксперт.
По материалам: Deutsche Welle
 

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