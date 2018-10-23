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Путин поручил правительству России ввести санкции против физ- и юрлиц Украины
16:11 22.10.2018 |
Президент России Путин поручил правительству России ввести санкции против физических и юридических лиц Украины.
Об этом говорится в указе "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", передают Українськi Новини.
"Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры", - сказано в нем.
Правительству РФ поручено определить перечни физ- и юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, а также определить сами эти специальные экономические меры.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Отменен он будет по представлению правительства в случае отмены Украиной санкций, введенных в отношении граждан и юридических лиц России.
Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября 2015 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил перечень санкций против 1 124 российских физических и 156 юридических лиц.
После этого санкции несколько раз расширялись и продлевался срок их действия.
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