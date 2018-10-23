Путин поручил правительству России ввести санкции против физ- и юрлиц Украины

Президент России Путин поручил правительству России ввести санкции против физических и юридических лиц Украины.

Об этом говорится в указе "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", передают Українськi Новини.

"Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры", - сказано в нем.

Правительству РФ поручено определить перечни физ- и юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, а также определить сами эти специальные экономические меры.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Отменен он будет по представлению правительства в случае отмены Украиной санкций, введенных в отношении граждан и юридических лиц России.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября 2015 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил перечень санкций против 1 124 российских физических и 156 юридических лиц.

После этого санкции несколько раз расширялись и продлевался срок их действия.