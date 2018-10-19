Лукашенко предложил отправлять белорусских студентов в армию во время летних каникул

Лукашенко предложил решать проблему с уклонистами от срочной военной службы, отправляя студентов высших учебных заведений страны в армию во время летних каникул.

Об этом он заявил в пятницу, во время встречи со студентами вузов Гродненской области. Как отмечается в пресс-релизе на сайте президента Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что система высшего образования должна готовить "специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками", при этом условия обучения должны быть "максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности".

"Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом.

В этой связи надо, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности".

Как отмечает агентство "Белта", президент Белоруссии также отметил, что думает о том, как "ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками". По мнению Александра Лукашенко, белорусские студенты в ходе летних каникул могли бы осваивать С-300 и учиться "разговаривать с оружием" для защиты семьи.

"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им, после того как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы.

Отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность. Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать.

После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее.

Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда".