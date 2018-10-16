Путин отстранил НКО от антикоррупционных экспертиз законов

Путин подписал поправки к закону, которые запрещают международным и иностранным организациям, а также некоммерческим организациям (НКО) из реестра иноагентов принимать участие в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Об этом говорится в сопроводительной карточке к законопроекту, размещенной на сайте российской Госдумы.

Кроме того, независимую экспертизу законов запрещается проводить гражданам с неснятой или непогашенной судимостями, а также уволенным из-за утраты доверия или коррупционных правонарушений.

Позиция Transparency International

В российском отделении международной организации Transparency International (TI) ранее поясняли, что для них лишение аккредитации на экспертизу со стороны Минюста "не является большой потерей", поскольку к их замечаниям якобы и так не прислушивались при принятии законов.

В качестве автора закона выступало правительство России. Поправки были одобрены Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 25 сентября, Советом Федерации - 3 октября.

Российский закон об "иноагентах" был принят в ноябре 2012 года. Документ обязывает некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов".