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Аварию первой ступени российской ракеты среднего класса Союз-ФГ спровоцировала неисправность одного из клапанов
10:04 12.10.2018 |
Об этом Интерфаксу рассказал знакомый с ходом расследования источник в космической отрасти.
По его словам, предварительные выводы госкомиссии РФ таковы, что на ракете был неисправный дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. При его открытии истекающий газ уводит боковой разгонный блок от центрального маршевого ускорителя.
"Но клапан был неисправен и не сработал, - подчеркнул источник, добавив, что перед стартом он якобы прошел все стадии проверки. - Перед стартом он был открыт, затем, как и положено, его закрыли".
После того, как в баки заливается жидкий кислород, через этот клапан сбрасывается излишек окислителя - уже в газообразном состоянии.
"За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло", - резюмировал собеседник агентства.
По словам анонима из отрасли, после того как один из боковых блоков не ушел в сторону и ударил по второй ступени, произошла разгерметизация и потеря ориентации центрального блока.
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