Отток капитала из России набирает обороты

Центробанк РФ на этой неделе обнародовал данные по чистому оттоку капитала из России в третьем квартале. По предварительной оценке регулятора, показатель вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,2 млрд долларов против 0,4 млрд долларов годом ранее.

По мнению эксперта компании "Финам" Алексея Калачева, рост этот впечатляет только в изложении "вырос в 48 раз". На самом же деле, сумма оттока в третьем квартале не стала неожиданностью для финансовых властей. "Какую-то долю мог составить отток иностранных инвесторов с фондового рынка. Но большая часть пришлась на плановое погашение внешних займов при ограничении снижения возможностей нового кредитования из-за рубежа в условиях санкций", - пояснил он.

По данным ЦБ, сумма погашения в третьем квартале 2018 года должна была составить 18,9 млрд долларов, в том числе 4,6 млрд долларов должен был вернуть банковский сектор, и 13,9 млрд долларов - прочие сектора, включая 6,3 млрд по займам и 7,2 млрд по прямым инвестициям.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ САНКЦИИ

Действительно, данные за первые три квартала выглядят не столь впечатляюще - чистый отток за этот период вырос в 2,3 раза к аналогичному периоду 2017 года, до 31,9 млрд долларов. Годом ранее он составлял 13,7 млрд долларов. Тем не менее, рост налицо. Опрошенные "Прайм" эксперты объясняют его санкционным давлением, которое привело к бегству из России зарубежного капитала.

"Эта тенденция за последнее полугодие приобрела масштабный характер, что уже привело к неудачам при размещении ОФЗ, падению курса рубля и повышенной волатильности на фондовых рынках", - напомнил директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов. Учитывая увеличение учетной ставки в США, инвесторы уходят из рискованных активов в развивающихся странах, а усиление санкционной риторики лишь ускоряет их решение в отношении России.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов указал на снижение привлекательности рублевых активов. Прежде всего, это произошло из-за роста доходности долларовых инструментов. Дополнительным фактором стало усугубление ситуации на развивающихся рынках - главным образом в Турции. Совокупность внешнего негатива привела к девальвации рубля более чем на 10%

Снижение курса рубля не только было главным индикатором происходившего оттока капитала, но и само по себе ему способствовало, согласен начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Поскольку отток капитала - это и ввоз импортных товаров, то поставщики могут не только покупать валюту для текущих поставок, но и в условиях падения рубля резервировать ее для будущих покупок. Кроме того, любой россиянин, скупающий доллары или евро для сохранения денег, поездки за границу либо с другой целью, также принимает участие в формировании оттока.

Не менее важен с точки зрения динамики интереса инвесторов к российским активам другой показатель - прямые иностранные инвестиции в российские компании. Они за первые девять месяцев года снизились в 11 раз - с 25,8 млрд долларов до 2,4 млрд долларов. При этом в первом квартале приток инвестиций составил 6,2 млрд долларов, во втором - 2,3 млрд долларов, а в третьем был зафиксирован отток в 6 млрд долларов. Будут ли они уменьшаться и дальше, сказать достаточно сложно, рассуждает Подлевских.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПЛАНА

Эксперт напомнил, что после наблюдавшегося в 2006-2007 годах притока капитала, в последующие годы происходил лишь его отток. Средний темп оттока за последние 10 лет (с 2008 по 2017 годы) составил 67 млрд долларов в год (если отбросить выраженные пики в 2008 и 2014 годах, то среднее по оставшимся годам составляло 48,1 млрд долларов).

В этом году ожидания вначале были более радужные, однако в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2018 год с 18 млрд долларов до 41 млрд долларов. По словам первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, оснований для беспокойства нет - отток в основном связан с погашением долговых обязательств компаний и государства и не разбалансирует финансовую систему.

Эксперты не исключают, что показатель может перевыполнить даже повышенный прогноз. Они напоминают, что в четвертом квартале предстоит погасить еще 26,5 млрд долларов внешнего долга, причем половина этой суммы придется на декабрь.

Динамика повышения оттока зависит и от внешних факторов, прежде всего, от принятого в США решения по санкциям в отношении России. "Если вариант законопроекта будет смягчен и новые санкции не ограничат инвестиции в российский госдолг, а также оставят возможность использования госбанками в расчетах американской валюты, то мы увидим снижение оттока капитала. Однако если законопроект примут в жестком варианте, то отток капитала из России станет лавинообразным", - считает Коптелов.

По его мнению, в случае благоприятного исхода по санкциям, чистый отток капитала из РФ не превысит 40 млрд долларов. Высокие цены на нефть обеспечивают приток нефтедолларов, а низкий уровень госдолга делает нашу экономику устойчивой относительно других стран. Усиление оттока капитала возможно в случае окончания нефтяного ралли и падения цен на нефть, но вряд ли это случится в текущем году.

Безуглов прогнозирует ожидаемое значение оттока в рамках 50-55 млрд долларов, однако могут быть существенные отклонения от данной величины в зависимости от дальнейшей санкционной политики против РФ. В свою очередь, Подлевских уверен, что до рекордных оттоков 2008 или 2014 годов дойти вряд ли получится даже при умеренно жестких сценариях развития ситуации с санкциями.