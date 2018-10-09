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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Исследовательская группа Bellingcat огласила детали своего расследования о личности второго подозреваемого в отравлении в Солсбери.

Еще накануне группа Bellingcat заявила, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, въехавший в Британию по паспорту на имя Александра Петрова, на самом деле офицер ГРУ Александр Мишкин. Сейчас представители группы выступили в здании британского парламента и сообщили подробности.

Как рассказал представитель Bellingcat Кристо Грозев, Мишкин вырос в поселке Лойга в Архангельской области России. По данным расследователей, а в 2003-м или 2004 году он окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) имени Кирова в Петербурге, его узнали два бывших студента - при этом его одногруппники говорить о Мишкине отказались, сославшись на спецслужбы.

При этом "Фонтанка" ранее утверждала, что как минимум до 2001 года Мишкин проходил срочную службу в армии, а Би-би-си выяснила, что в здании рядом с академией (которое сами расследователи называют общежитием ВМА) он был зарегистрирован как минимум до 2007 года.

В Bellingcat не смогли с уверенностью сказать, когда именно Мишкина могло завербовать главное управление российского генштаба (более известно как ГРУ), но не позднее 2010 года он переехал в Москву и получил на вымышленное имя Александр Петров внутренний и заграничные паспорта.

Bellingcat полагает, что Мишкин мог участвовать в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и в Западной Европе. Его последняя поездка в Украину состоялась в середине декабря 2013 года, когда начались протесты против политики президента Виктора Януковича.

Герой России

Грозев добавил, что четыре года назад Мишкину было присвоено звание Героя России.

В полном тексте расследования, которое было опубликовано после брифинга, уточняется, что президент России Владимир Путин во второй половине 2014 года лично вручил Мишкину эту награду. На брифинге представитель Bellingcat признал, что о награждении они знают только со слов односельчан Мишкина.

В поселке Лойга личность Мишкина Bellingcat подтвердили семь человек. Местные жители рассказали, что у бабушки Мишкина есть фото внука с Путиным и звездой Героя России. Сами расследователи этого фото не видели.

"У Нины Федоровны есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ей очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки", - пишет издание The Insider, которое опубликовал свое расследование параллельно с Bellingcat.

"Мы только гадаем, за что Саша получил звание Героя России, - сказал изданию одна из жительниц поселка. - Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича".

Как установили имя

Представитель Bellingcat Кристоф Коэтти, представляя доклад, продемонстрировал несколько слайдов с информацией о Мишкине - фотографии паспортов, анкеты, таблицы.

Имея в распоряжении паспортные данные и фотографию "Петрова", иследователи предположили, что в них могла быть изменена только фамилия. К тому же, как сказал журналистам Грозев, в британских СМИ появлялись сообщения о том, что настоящее имя "Петрова" - Александр.

В паспорте на имя "Петрова" была отметка, согласно которой предыдущий паспорт был выдан в Петербурге. Паспорта с таким номером расследователям найти не удалось, но они решили ограничить круг поиска этим городом.

Проверяя многочисленные базы данных по имени и отчеству и дате рождения, указанным в паспортных данных "Петрова", Bellingcat обнаружил единственное совпадение: Александр Евгеньевич Мишкин, родившийся 13 июля 1979 года.

Это имя можно найти в одной из баз данных, там отмечен адрес: улица Академика Лебедева, 12.

Это здание журналисты считают неофициальным общежитием ВМА - оно находится рядом с академией, комнаты там снимают в основном ее студенты.

Расследователи написали нескольким сотням людей, окончившим ВМА в 2001-2007 годах, и два человека сообщили, что знают Мишкина.

После этого в базе ГИБДД удалось найти автомобиль, зарегистрированный на фамилю Мишкина, а также страховку. Адрес регистрации при этом совпал с адресом штаб-квартиры ГРУ в Москве - Хорошевском шоссе, 76Б.

Затем Bellingcat удалось получить копию паспорта Мишкина, рассказал Грозев. Ее передал человек, имевший доступ к сканированной копии паспорта, он попросил о полной анонимности, сказано в отчете Bellingcat. В нем так же говорится, что подлинность документы удалось подтвердить по меньшей мере в трех других базах данных.

Одновременно с презентацией Bellingcat другая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала свое расследование, из которого также следует, что "Петров" на самом деле Мишкин.

В расследовании CIT говорится, что в мае 2018 года - то есть уже после покушения на Сергея и Юлии Скрипалей - Мишкин купил машину Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC у Анатолия Чепиги, второго подозреваемого в отравлении в Солсбери.

Что узнала о Мишкине Би-би-си

Лойга - маленький населенный пункт в Архангельской области, ближайший крупный город - Котлас - в 110 километрах. Шоссейных дорог с твердым покрытием в поселке нет, а добраться до Лойги можно только по железной дороге или по автомобильным зимникам в холодное время года.

 

Би-би-си ранее выяснила, что родители Мишкина - Евгений и Татьяна Мишкины - зарегистрировали брак в 1978 году в Лойге, но в середине 1990-х переехали в поселок Ломоватка. Отец Мишкина работал в местных лесозаготовительных предприятия. В июле ему исполнилось 63 года.

Русской службе Би-би-си удалось поговорить с жителями поселка, которые узнали Мишкина по фото. "[Александр Мишкин] после 11-го класса в военное поступил, только не знаю где, ну а потом пошел по специальности. Лет как 15 я его уже не видел, он вроде в Москве живет", - рассказал Би-би-си житель Лойги Денис Краснов, учившийся с ним в школе.

Как выяснила Би-би-си, по состоянию на 2007 год Мишкин был зарегистрирован в доме 12 на улице Академика Лебедева в Петербурге. По данным Google, это здание рядом с Военно-медицинской академией (ВМА).

ВМА - основной российский центр профессиональной подготовки военных врачей. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести военных есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

По данным Bellingcat, после окончания академии Мишкин как военный врач получил звание старшего лейтенанта. Уже в первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ).

Выводы британской полиции

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Британский премьер Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что, по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ "Петрове" и "Боширове", отравивших Скрипалей.

Герой России Чепига

По данным Bellingcat и The Insider, настоящее имя другого обвиняемого в покушении на Скрипалей - Анатолий Чепига, он тоже герой России.

Британские власти официально не комментируют новые результаты расследования Bellingcat и The Insider, однако, по информации Би-би-си, в полиции не ставят под сомнение достоверность идентификации личности "Боширова".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации о биографии "Боширова" вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.
 

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