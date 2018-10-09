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Bellingcat назвал имя второго подозреваемого в отравлении в Солсбери
08:11 09.10.2018 |
Подозреваемый в отравлении в Солсбери "Александр Петров" оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным, говорится в совместном расследовании российского интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat.
Bellingcat пишет, что Мишкин родился 13 июля 1979 года в селе Лойга Архангельской области, окончил одну из "элитных военных медицинских академий", где выучился на военного врача для российского военно-морского флота.
По данным Bellingcat, во время учебы Мишкин поступил на службу в ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву.
В издании утверждают, что в Москве Мишкин был прописан на Хорошевском шоссе, дом 76-б - этот адрес совпадает с адресом штаб-квартиры Главного управления Генштаба министерства обороны России (бывшее ГРУ). Би-би-си удалось найти подтверждение этой информации в одной из баз персональных данных россиян.
Прежде чем переехать в Москву и стать "Александром Петровым", Мишкин мог проходить обучение в Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. В 2007 году Мишкин был зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу ул. Академика Лебедева, 12 - это общежитие ВМА им. Кирова. В Петербурге он также получил паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
ВМА - основной центр профессиональной подготовки военных врачей в России. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести факультетов для военнослужащих есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.
На сайте министерства обороны указано, что курсантов ВМА, среди прочего, учат обеспечению радиационной безопасности на береговых объектах и кораблях с атомными энергетическими установками, знакомят с медицинскими аспектами ликвидации последствий радиационных аварий на различных объектах ВМФ.
Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 5 сентября. 12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их "гражданскими".
На следующий день телеканал RT оказал интервью, в котором "Петров" и "Боширов" заявили, что ездили в Солсбери как туристы, и отвергли обвинения в отравлении.
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