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Президент Туркмении предложил изъять сельхозугодья у нерентабельных хозяйств
16:59 25.09.2018 |
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил передать сельскохозяйственные земли от крестьянских (дайханских) объединений, имеющих крайне низкие производственные показатели, финансово нерентабельных, другим сельхозпроизводителям.
Эти земли должны перераспределяться через специальный фонд всем желающим сроком на 99 лет. Земли будут выделяться в соответствии с законодательством и на основании решения рабочей группы, сообщает во вторник Государственное информационное агентство Туркмении.
"Нам надо перестроить работу агропромышленного комплекса, использовать все возможности получения высоких урожаев за счет проведения кардинальных преобразований и обновления системы управления сельским хозяйством", - сказал Г.Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты Туркменистана (Народный совет - высший правительственный орган страны),
Президент Туркмении предложил принять и ряд других мер в рамках необходимой, по его словам, реформы агропромышленного комплекса (АПК). Предлагается 70% площади выделенных земель отводить под посевы хлопчатника и пшеницы, а на остальных 30% возделывать другие сельскохозяйственные культуры.
Г.Бердымухамедов также считает необходимым предусмотреть возможность продажи по свободным ценам излишков сельхозпродукции, произведенной крестьянскими хозяйствами и сельскохозяйственными акционерными обществами сверх договорных обязательств по государственному заказу. При этом он подчеркнул, что настало время пересмотреть государственные закупочные цены на продовольственную пшеницу и хлопок в сторону их повышения и установить стимулирующие доплаты за производство семян высокого качества, что будет стимулировать производителей к получению высоких урожаев.
"Надо законодательно поддержать широкое привлечение частных предпринимателей к производству сельскохозяйственной продукции, в развитие перерабатывающей отрасли АПК, производство высококачественных продовольственных товаров на экспорт", - сказал президент страны.
Еще одно предложение касается предоставления крестьянским объединениям и хозяйствам, сельскохозяйственным акционерным обществам и профильным научно-исследовательским институтам льготных банковских кредитов на приобретение техники и бульдозеров под 1% годовых на срок до 10 лет.
Для развития животноводческой отрасли и привлечения в нее частных капиталовложений президент считает необходимым законодательно проработать вопросы создания частных хозяйств, занимающихся выращиванием крупного и мелкого рогатого скота, обеспечив их земельными площадями для производства кормов.
Г.Бердымухамедов также выдвинул предложение о разработке новой программы, определяющей конкретные направления эффективного использования земельных и водных ресурсов страны.
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