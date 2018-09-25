Конституционный суд Молдавии временно отстранил от власти президента Игоря Додона

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона. КС принял такое решение по запросу депутатов от молдавской Демократической партии.

Решение КС направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента Молдавии в качестве исполняющего обязанности президента страны подписать указ о назначении на должность двух министров.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты предложено назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития - Николая Чубука.

Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром. По закону президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении и отклонении тех же кандидатов в дело вступают парламент и КС.

Прецедент с временным отстранением президента от занимаемой должности создан решением КС от 17 октября 2017 г. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. В январе КС еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров.