Финансовые новости
- |
- 18.09.18
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО
11:08 18.09.2018 |
Российский Ил-20, пропавший над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по объектам в провинции Латакия.
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, вечером в понедельник четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря."Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - заявил Конашенков.
Ранее в минобороны сообщили, что самолет-разведчик Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем в ходе атаки израильских истребителей по объектам в сирийской провинции Латакия.
При этом источники западных СМИ сообщали, что российский самолет могли случайно сбить сирийские силы ПВО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО
|Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума
|Суд в Аргентине добивается ареста экс-президента Киршнер
|США вводят новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов
|США: Россия жульничает, подрывая режим санкций против КНДР
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
Это интересно
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7