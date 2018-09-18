Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

Российский Ил-20, пропавший над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по объектам в провинции Латакия.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, вечером в понедельник четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря."Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - заявил Конашенков.

Ранее в минобороны сообщили, что самолет-разведчик Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем в ходе атаки израильских истребителей по объектам в сирийской провинции Латакия.

При этом источники западных СМИ сообщали, что российский самолет могли случайно сбить сирийские силы ПВО.