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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Саломе Зурабишвили - главный кандидат в президенты Грузии. Кто она такая?

 Нина Ахметели / Би-би-си

Правящая партия Грузии поддержала на президентских выборах, которые пройдут 28 октября, независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Именно она, скорее всего, выиграет выборы и станет первой в истории Грузии женщиной-президентом.

Выдвижение Саломе Зурабишвили уникально еще и потому, что впервые в истории независимой Грузии правящая партия (сейчас ее роль занимает "Грузинская мечта - Демократическая Грузия") не выдвигает своего кандидата в президенты, а поддерживает независимого кандидата. В партии говорят, что делают это для обеспечения максимального плюрализма в Грузии.

Но как в оппозиции, так и в аналитических кругах независимость Зурабишвили, которая на парламентских выборах в 2016 году заручилась поддержкой правящей партии и была избрана мажоритарным депутатом (то есть набрала большинство голосов в своем округе), считают номинальной.

Предстоящие выборы - последние прямые всеобщие выборы президента Грузии. С 2024 года президента будет избирать уже избирательная коллегия из 300 человек.

Полномочия президента при новой конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом и подразумевает окончательный переход к парламентской модели правления, будут ограничены.

Но, несмотря на это, в центральную избирательную комиссию обратилось рекордное число претендентов на президентский пост - 46 человек.

Из Франции в Грузию

Саломе Зурабишвили родом из известной грузинской семьи, родилась она во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и около 30 лет работала дипломатом во французском МИДе.

В Грузию Зурабишвили приехала в 2003 году сначала послом Франции в Тбилиси, но уже в марте 2004 года она стала министром иностранных дел Грузии в постреволюционном правительстве по решению президента Михаила Саакашвили. Тогда же она получила грузинское гражданство, при этом сохранив французский паспорт.

На должности главы внешнеполитического ведомства Зурабишвили продержалась чуть больше года. В октябре 2005-го она была отстранена от должности министра и перешла в оппозицию Саакашвили.

До 2010 года Зурабишвили возглавляла оппозиционную партию "Путь Грузии", а потом вошла в экспертную группу ООН по мониторингу ситуации в Иране. На парламентских выборах 2016 года Зурабишвили баллотировалась как независимый депутат в одном из мажоритарных округов в Тбилиси - и прошла в парламент при поддержке правящей партии.

Это не первая ее попытка стать президентом Грузии. В 2013 году она также хотела участвовать в президентских выборах, но ей было отказано в регистрации из-за двойного гражданства. В этот раз Зурабишвили отказалась от французского гражданства до регистрации кандидатом в президенты.

Российский вопрос

Одной из главных заслуг Зурабишвили на посту министра иностранных дел Грузии многие считают ее вклад в переговорный процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.

Несмотря на это, уже в начале ее предвыборной кампании на нее обрушился поток обвинений в пророссийских взглядах из-за заявления об августовской войне 2008 года. Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта.

Заявление Саломе Зурабишвили не понравилось и оппозиции, и многим представителям правящей партии. Позднее она объяснила, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но, по ее словам, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации. Россия это использовала как повод для начала войны против Грузии, считает Зурабишвили.

"Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом - наш гражданский долг", - написала она. Объяснение полностью соответствует позиции "Грузинской мечты" - Россия была агрессором и инициатором войны в 2008 году, но если бы не авантюристский подход правительства Саакашвили, у Москвы ничего бы не вышло.

Формальная независимость

Аналитики утверждают, что хотя Зурабишвили не числится в рядах лидеров "Грузинской мечты", полностью независимым кандидатом ее назвать сложно.

Зурабишвили за последние годы доказала, что она - один из самых агрессивных активистов "Грузинской мечты", и утверждение, что у правящей партии нет на этих выборах своего кандидата, неубедительно, считает эксперт Гия Хухашвили.

"Сам президентский институт в смысле передела власти особой роли не играет, так что бросить определенную кость без особого риска они [правящая партия] могли. Но, как оказалось, до конца они к этому не готовы, и они попытались разыграть такой псевдодемократический спектакль. Это очень похоже на провинциальный спектакль в деревне, который все видели, но на него ходят, потому что других развлечений в этом селе нет", - говорит эксперт.

Несмотря на активное сотрудничество с "Грузинской мечтой", Зурабишвили вряд ли будет во всем соглашаться с партией Бидзины Иванишвили. "Что произойдет в будущем, никто не знает, потому что Зурабишвили легко входит в конфликт и конфронтацию с другими. Поэтому, по-моему, большим подарком Зурабишвили для "Грузинской мечты" не будет", - считает директор Грузинского института политики Корнелий Какачия.

Внутри правящей партии не было полного согласия в связи с поддержкой кандидатуры Зурабишвили, но решающее слово и в этот раз было за председателем партии Бидзиной Иванишвили, считает Какачия.

Он отмечает, что несмотря на то, что президентский пост в Грузии не имеет большого влияния, как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - генеральная репетиция перед парламентскими выборами 2020 года.

Зачем она "Грузинской мечте"?

Для "Грузинской мечты" на этих выборах проблемой может стать не проигрыш их кандидата, а победа кандидата от Национального Движения. Оппозиционное движение "Сила в единстве", в которое входит Единое Национальное Движение, выдвинуло кандидатом в президенты бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе, а кандидатом отколовшегося от Единого Национального Движения "Европейской Грузии" стал Давид Бакрадзе.

"Исходя из того, что реальной альтернативой является только Национальное Движение, правящая партия не может допустить победу их кандидата, потому что это ставит под вопрос уже выборы 2020 года, и может начаться долгий и жесткий политический процесс. Кроме того, может быть помилован по всем делам Саакашвили и обеспечен его приезд в Грузию[...] А если у Саакашвили развяжутся руки, то всякого можно ожидать", - говорит политолог Гия Хухашвили.

Но сегодня как оппозиционная, так и властная политические элиты находятся в глубоком кризисе, отмечает он. Грузинский избиратель, по его словам, не доверяет никому, и многие голосуют не за идеи и программы, а готовы отдать свой голос взамен за сделанную дорогу, проведенный газ или трудоустройство.

"Исходя из того, что ресурсов для подкупа избирателя - и я не имею в виду здесь прямой подкуп - больше у власти, конечно же, их ставленник имеет решающее преимущество", - говорит он.

Зурабишвили, по мнению аналитиков, как и любой другой кандидат, который заручился бы поддержкой правящей партии, становится фаворитом этой президентской гонки. Сама Зурабишвили назвала решение правящей партии о поддержке ее кандидатуры демократичным со стороны правящей партии и правильным для страны.
 

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