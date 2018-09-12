Евгения Альбац: Китайцы уходят из России

Отрывок передачи "Особое мнение" радиостанции "Эхо Москвы"

Ведущий Максим Курников, гость студии Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times».





Е.Альбац

- Вы знаете, вот, я специально поехала в Иркутск этим летом ровно потому, чтобы посмотреть, что же, действительно, происходит с китайцами? Мне сказали «Вот там китайская экспансия. Надо ехать». Я поехала.

И должна сказать... И я очень много всего на эту тему прочитала в интернете, и бесконечные эти статьи «Китайцы вырубают лес», «Китайцы захватывают наши рабочие места» и так далее.

Вот, в городе Иркутске я убедилась в том, что это в большой части миф. Что ситуация, на самом деле, значительно хуже. Китайцы уходят из России. Они нанимают людей из Киргизии, чтобы они держали их лавки и держали эти торговые ряды как, например, в Иркутске, но сами уходят, потому что для них очень маленькая зарплата, маленькие деньги, которые они могут получить в России. Уровень жизни в Китае резко вырос. Это первая проблема.

Вторая проблема. Я разговаривала с китайским бизнесменом в Иркутске, и он мне объяснил, что, на самом деле, никаким нормальным бизнесом они заниматься в России не могут, потому что всё очень сложно, потому что дикая коррупция, потому что большие взятки и потому что никаких условий, никаких гарантий сохранности собственности.

М.Курников

- Что ж, мы даже китайцев удивляем своей коррупцией?

Е.Альбац

- Да-да-да. Мы удивляем. Прежде всего тем, что у нас закон не защищает частную собственность. В Китае он защищает, а здесь - нет. И поэтому никакое производство нельзя заводить. Это первая проблема.

Вторая проблема, потому что можно найти работников-менеджеров, белых воротничков, но совершенно невозможно нанять рабочих. Это прежде всего алкоголизм. Поэтому они занимаются бизнесом по оформлению товаров, по разгрузке товаров и так далее (вот таким промежуточным, посредническим бизнесом).

Но заводить бизнесы в России они совершенно не хотят. Они делают в России, насколько я поняла по разговорам там и потом я просто много с разными людьми на эту тему говорила, то же самое, что китайцы делают в Африке. Где китайцы берут в концессию полезные ископаемые, высасывают из этих месторождений всё, что они могут, нанимают за копейки местную рабочую силу, не вкладываются ни в развитие, ни в дороги, ни в инфраструктуру кроме той, которая нужна для этого месторождения, ни в социалку, ни во что. Они просто, вот, высасывают всё, что могут, из этого месторождения и потом перебираются на новое место. Вот, ровно то же самое они делают и в России, и у нас на востоке - это прежде всего лес. Пока особенно в нефть и газ мы их не пускаем. Но скоро они-то, конечно, будут это делать и с нефтью, и с газом.

М.Курников

- Еще одна тема, о которой очень хочу успеть поговорить.

Е.Альбац

- И еще одна вещь.

М.Курников

- Да?

Е.Альбац

- Вот, вы сказали по поводу, конечно, этих учений «Восток-2018». Самое главное, понимаете, вот... Я тоже всегда как-то думала, что Китай для нас представляет прежде всего военную угрозу, что у них есть потребность в пространстве и так далее.

М.Курников

- Ну, армия в 2 раза больше нашей, да.

Е.Альбац

- А, ведь, на самом деле... Вот это я очень хорошо поняла в Иркутске. Им не нужна никакая армия для того, чтобы получить всё то, что они хотят получить на востоке России. Они будут использовать то, что называется soft power, мягкую силу. Они будут... Они будут заселяться там, где им будет выгодно заселяться, но никакой...

М.Курников

- Да. Как раз подписание соглашения о торговле.

Е.Альбац

- Вот, как раз войны с Россией им в этом смысле совершенно не нужно, потому что Россия отдаст им всё либо за, так сказать... Ну, за взятки, конечно же (это легко). Поэтому им ничего особенно не надо делать.