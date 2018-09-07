Atlantic Council: война - дорогостоящее дело и россияне это начинают чувствовать

Интервенция в Сирии, аннексия Крыма и продолжение военного присутствия на востоке Украины может стать слишком затратной задачей для российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд в статье для Project Syndicate, передает Голос Америки. Рост экономики России лишь немного превышает 1,5%, и страна тратит 5,3% ВВП на военные нужды, а юридические, общественные и другие потери забирают еще 3-4%, отмечает аналитик.

Война - дорогостоящее дело и россияне это начинают осознавать, считает Аслунд. Кремль проводит военные операции в восточной Украине и Сирии и, хотя масштаб этих конфликтов ограничен, остается вопрос, может ли страна себе это позволить.

Будучи 11-й по величине экономикой мира, Россия способна финансировать такие расходы в краткосрочной перспективе. Однако, долгосрочная перспектива - другой вопрос. С 2008 по 2016 годы Россия нарастила военные расходы с 3,3%, что примерно соответствует уровню США - до 5,3%, сообщает Стокгольмский аналитический центр Stockholm International Peace Research Institute, пишет Аслунд.

Российская бюджетная статистика свидетельствует, что гражданские расходы на оккупированный Крым составляют $2 млрд в год. Расходы на востоке Украины закрыты для общественности, но можно считать, что они подобны. В этом случае, по оценкам аналитика, расходы России составляют $4 млрд, или 0,3% ВВП только на эти две операции.

Кроме этого, Россия также теряет в торговле и инвестициях, что достаточно для того, чтобы страна была в стагнации пока продолжаются войны, подчеркивает Аслунд.

Санкции введенные США и ЕС в 2014 году работают эффективно, считает аналитик. В мировых финансах доллар играет ведущую роль, а так как каждый доллар проходит через американские банки, операции в долларах подпадают под юрисдикцию министерства финансов США. Поэтому финансовые санкции США могут лишить Россию иностранных инвестиций.

После потери доступа к финансированию в долларах, российские корпорации не имели другого выхода как выплачивать долги после наступления срока выплат (а не рефинансировать, - ред.). В результате этого, отмечает Аслунд, общий международный долг России снизился с $732 млрд в июне 2014 года до $519 млрд в декабре 2015 года и с того времени оставался на этом уровне.

Международные валютные резервы России сократились с $510 млрд на конец 2013 года до $356 млрд на март 2015 года, впоследствии, постоянный профицит текущего счета позволил восстановить этот уровень до $458 млрд. Однако, прямые международные инвестиции в Россию составили менее 2% ВВП с 2015 по 2017 и почти половина из них - проекты прошлых лет. Таким образом, сокращаются не только инвестиции, но и импорт технологий, подчеркивает аналитик.

Россия смогла удержать макроэкономическую стабильность и внешний баланс, однако, имеет небольшой спад производства и значительное ухудшение уровня жизни. Реальные располагаемые доходы граждан упали на 17%, а инвестиции снизились на 12%, хотя ВВП упал только на 0,5, за этот период.

Оборот торговли между Россией и Украиной упал на 80%. Хотя остановка торговли больше навредила Украине, Россия также потеряла значительный экспортный рынок и источник импорта военного оборудования. Украина, которая некогда была важным потребителем энергии, не покупала у России природный газ с ноября 2015 года.

Захват активов в Крыму и на Донбассе также является ценным. Согласно Договору о защите инвестиций 1998 года, украинские компании подали по меньшей мере восемь исков против России в арбитражный суд в Гааге. Незаконные конфискации могут стоить России около $10 млрд, оценивает аналитик.

Так как быстрого решения конфликта в Украине не ожидается, вероятно, санкции останутся на долгий срок. Санкции могут расширяться, например, в апреле США ввели санкции в ответ на вмешательство упрезидентські выборы 2016 года.

Новые меры значительно повлияли на российский рубль и фондовый рынок. Теперь, Конгресс проводит новое наступление, после подозрительного саммита Путина и Трампа в Хельсинки этим летом, работая над новым пакетом санкций.

Хотя экономика России растет на незначительные 1,5%, ежегодные гражданские, юридические и другие расходы на военную агрессию составляют, как минимум 3-4% ВВП, или $45-60 млрд. Кремль, возможно, считает эти расходы управляемыми на данном этапе, но их рост может иметь значительные политический последствия, убежден аналитик.