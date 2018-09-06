Социологи фиксируют резкий рост социальной напряженности в России

"Уровень напряженности" среди россиян резко повысился. Об этом заявил директор Аналитического центра Юрия Левады ("Левада-центра") Лев Гудков, сославшись на итоги нового социологического опроса. Его участники давали ответы о тревожащих их проблемах общества. Высказывания Гудкова приводит в четверг, 6 сентября, газета "Коммерсант".

По данным за август текущего года, граждане России особенно озабочены ростом цен (72 процента респондентов), увеличением безработицы (65 процентов) и кризисом в экономике (57 процентов).

По сравнению со статистикой двадцатилетней давности, эти показатели подскочили на 32, 17 и 27 процентных пунктов соответственно. Лев Гудков отметил, что последний раз сходная ситуация с ростом цифр - примерно на треть - наблюдалась в преддверии дефолта 1998 года.

"Граждане чувствуют рост расходов на армию, полицию, чиновников, войну в Сирии, смысла которой люди не понимают, конфронтацию с Западом. И тут еще пенсионная реформа", - пояснил Гудков.

По его словам, недовольство начали высказывать "инертные слои", "средние города". "Это не тот протест, который организует Навальный", - отметил социолог.