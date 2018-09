FT сообщила подробности отмывания денег из РФ через Danske Bank в Эстонии

Через отделение крупнейшего банка Дании Danske Bank в Эстонии в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Об этом в понедельник, 3 сентября, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial.

В 2013 году, который FT называет "пиковым" в процессе отмывания денег, с размещенными на счетах клиентов-нерезидентов в эстонском отделении средствами были проведены около 80 тысяч транзакций. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы.

После 2013 года объем транзакций начал снижаться, утверждают представители Promontory Financial. При этом снижение ускорилось после открытия расследования контролирующих органов Эстонии. В 2014 году их расследование показало "масштабные и продолжающиеся долгое время систематические нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег".

Банк инициировал обширное расследование

Знакомый с ходом расследования собеседник издания назвал указанную сумму "по-настоящему поразительной для столь небольшого отделения". По его словам, подобную сумму "нельзя пропустить, не вызвав вопросов". При этом не все транзакции могут являться подозрительными, отмечает издание. Однако банку необходимо доказать контролирующим органам, что финансовое учреждение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления "грязных денег".

Danske Bank "очень серьезно относится к этому вопросу и по этой причине инициировал обширное расследование", заявил FT председатель банка Оле Андерсен. По его словам, требуется "понять полную картину" ситуации. Выводы необходимо делать "на основе подтвержденных фактов, а не взятых из контекста фрагментов информации", утверждает он.

Расследование газеты Berlingske

В июле основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер и датская газета Berlingske со ссылкой на результаты собственного расследования сообщили о проведенных через эстонское отделение Danske Bank подозрительных сделках на общую сумму в 8,3 млрд долларов США. Ранее объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве, отметила Berlingske. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, раскрывшего отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погибшего в СИЗО в 2009 году.