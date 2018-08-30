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В России разрабатывают новую «стройку века» на БАМе
09:23 30.08.2018 |
ОАО "РЖД" собирается проработать строительство второго Северомуйского тоннеля, он увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово к 20 декабря.
За то, чтобы как можно раньше приступить к нему, выступал глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров. "Это бутылочное горлышко на БАМе. Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов", - заявлял Белозеров на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа в Кемерово.
Как и участок Иркутск-Слюдянка Транссиба, тоннель - узкое место обхода Байкала, тормозящее движение грузов на Восток, указывает "Коммерсант". По данным газеты, стоимость проекта сейчас оценивается в 100 млрд рублей, а стройка начнется не ранее 2025 года, если к этому моменту сохранятся темпы роста экспорта угля.
Президент России Путин на заседании в Кемерово поручил нарастить экспорт угля. В основном будущее увеличение экспорта должно коснуться восточного направления. Ожидается, что до 2025 года поставки угля на восток вырастут в два раза - до 207 млн тонн в год.
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