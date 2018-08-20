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Молдова пока не планирует продлевать контракт с Газпромом
12:44 20.08.2018 |
В ближайшее время правительство Молдовы не планирует пересматривать контракт с российским Газпромом на поставку природного газа в страну, который был заключен еще 10 лет. Об этом сообщает Independent TV Moldova со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры республики Кирилла Габурича.
По его словам, Молдова не будет вести переговоры по заключению нового контракта о поставках российского природного газа до тех пор, пока не будет построен газопровод Кишинэу-Унгень, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской.
"Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас, как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать - как вести дальнейшие переговоры", - сказал Габурич.
Сейчас Молдавия покупает голубое топливо у российского монополиста по договору, который был подписан еще в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, оставляя в силе все его положения. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально и зависит о цены на нефть на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдавию газа действует до 31 декабря 2019 года.
Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев.
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