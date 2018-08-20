Лукашенко сменил правительство Беларуси, чтобы «система не пошатнулась»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает несостоятельным мнение, что смена правительства стала следствием "пошатнувшейся системы власти".

"Некоторые глубже смотрят: "Это - приговор системе". Тот есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая", - цитирует президента госагентство БелТА.

"Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", - продолжил А.Лукашенко.

По его словам, другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. "Одна болтовня", - заметил глава государства.

"И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами", - сказал президент.

"Альтернативы никто не предложил", - констатировал белорусский лидер.

А.Лукашенко также отметил, что некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса.

"Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу А.Лукашенко обновил правительство Беларуси и назначил новым премьером Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.