«Белнефтехим» начал подготовку к ограничению поставок нефтепродуктов из России

Белорусский государственный концерн нефти и химии («Белнефтехим») подтвердил планы России ограничить беспошлинный ввоз на территорию Беларуси нефтепродуктов и начал сбор информации для подготовки индикативного баланса, следует из письма концерна в адрес белорусских предприятий, копия которого есть у enkorr.

Индикативный баланс определит объем нефти и нефтепродуктов, которые необходимы для внутренних потребностей Беларуси. Поставки топлива из РФ в объемах, превышающих индикативный баланс, будут запрещены. Таким образом, планируется ограничить реэкспорт Беларусью российских нефтепродуктов. Ожидается, что ограничат поставки с IV квартала 2018 г.

Как сообщал enkorr, РФ, поставляя в Беларусь нефть, нефтепродукты и СУГ без уплаты таможенной пошлины в рамках единого экономического пространства, добивается от Минска отказа от реэкспорта льготных поставок топлива, который приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому - убытки.

Согласно железнодорожной статистике, экспорт нефтепродуктов из РФ в Беларусь непрерывно растет: в два раза - в 2017 г. по сравнению с 2016-м, до 3,247 млн т, а в первом полугодии текущего года - еще на 44% к тому же периоду 2017-го до 2,033 млн т. Поставки СУГ выросли соответственно на 133% до 551,102 тыс. т и на 128% до 479,753 тыс. т.

В 2017 г. из Беларуси в Украину было поставлено 65 тыс. т ДТ с маркировкой «топливо дизельное экспортное», в первом полугодии - 33 тыс. т. По информации участников рынка, ТДЭ фактически является российским ДТ, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

Также в Украину из Беларуси поступает российский сжиженный газ из терминалов «Трансэкспедиции». В частности, в 2017 г. объем импорта СУГ российского производства через Беларусь составили 212 тыс. т. (13% от баланса рынка), за первое полугодие 2018 г. 87,5 тыс.т (10%). В связи с вводимыми РФ ограничениями, эти поставки могут быть заблокированы с 1 октября.