Чем грозит неудачный репост в России

Август 2018 года запомнится тем, что широкая публика в России столкнулась с проблемой преследования, как говорится, за "лайк, шер и репост": иными словами, за активность в социальных сетях. Вам понравилась карикатура на чиновника или священнослужителя, и, предположим, вы ее отметили, прокомментировали или сохранили у себя. Если вам не повезет, то такие действия грозят не только административным, но и уголовным преследованием. В России, по статистике, число случаев преследования людей по таким поводам постоянно растет.

Случаи с молодыми жителями Барнаула Марией Мотузной и Даниилом Маркиным, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности за сатирические картинки в интернете, высветили один момент, на который многие, кажется, не обратили должного внимания. Даниил и Мария еще не осуждены. Тем не менее, оба барнаульца уже внесены в "перечень террористов и экстремистов", как сокращенно называется специальный реестр Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг). Это уже несет за собой большие неприятности даже до начала суда.

Что такое реестр Росфинмониторинга, и почему о нем стоит знать

Росфинмониторинг уже несколько лет ведет специальный реестр, в который вносит людей и организации по подозрению в причастности к терроризму и экстремизму. Этот список быстро растет: если в 2013 году в нем числилось 2600 российских граждан, то сегодня уже - 8566.

В реестре соседствуют преступники типа Нурпаши Кулаева (теракт в бесланской школе) и 19-летний подросток из Барнаула Маркин, чья провинность, по всей видимости, заключается только в том, что у него в компьютере нашли картинку с героем сериала "Игры престолов" с надписью "Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!" и другие сатирические коллажи, или, как говорят, мемы.

Тем не менее, все члены реестра Росфинмониторинга в равной степени ограничены в правах, в частности, в доступе к собственным финансовым средствам. По закону о противодействии финансированию терроризма счета фигурантов списка блокируются. Это касается как традиционных банковских счетов, так и привязанных к ним электронных платежных средств, таких как Paypal или Яндекс.Деньги.

Блокировка счетов приносит новые проблемы

Блокирование счетов и попадание в "список террористов и экстремистов" кроет в себе новые проблемы: захочет ли работодатель иметь дело с кем-то, кого подозревают власти и кто фактически не может иметь зарплатную карту? А если даже он захочет продолжить сотрудничество, то вынужден дополнительно отчитываться перед государством за найм такого сотрудника.

Попадание в список грозит безработицей, карьерными трудностями и даже сложностями с поиском жилья: в реестр Росфинмониторинга может заглянуть каждый, а вот желание разбираться, почему вы туда попали, возникнет не у всех.

Официально условия нахождения в списке смягчили в 2013 году, и теперь счета блокируют не полностью: закон разрешает получать социальные пособия и пенсии и снимать по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого члена семьи без своего дохода и, например, гасить остатки по кредитам. Но даже те финансовые операции, которые по закону не запрещены, банки, как правило, стараются не выполнять, страхуя себя от потенциальных неприятностей. На практике, как свидетельствуют попавшие в список люди, ни один банк все равно не откроет новый счет фигуранту реестра Росфинмониторинга. Это означает, что внесенные в "черный список" фактически лишены возможности решать финансовые вопросы через банковскую систему.

Наконец, законы ограничивают фигурантов списка и по другим, менее значимым вопросам: вступление в наследство, оформление доверенности, учреждение общественного объединения, и так далее.

Конституционный суд уверен, что нарушений прав нет

На странице с наиболее частыми вопросами и ответами Росфинмониторинг прямо отвечает, что основанием для включения в реестр является уже само подозрение в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом. Но как может быть поражен в правах человек, которого суд не признал виновным, задался вопросом один из пострадавших, активист партии ПАРНАС из Барнаула Антон Подчасов, и постарался добиться отмены незаконного, с его точки зрения, закона.

Однако в 2016 году Конституционный суд РФ отказал Подчасову в рассмотрении его жалобы, объяснив свое решение так: блокировка счетов на основании подозрения в причастности к терроризму или экстремизму - это предупредительная мера. "Замораживание денежных средств... не связано с лишением собственности", а только временно ограничивает расход средств, было сказано в определении суда.

Попал в список. Что делать?

На сайте Росфинмониторинга сказано, что на самом деле решение о включении и об исключении из списка "экстремистов и террористов" принимается "исключительно на основании информации государственных органов".

При наличии документа о погашении или снятии судимости можно написать заявление, в котором вы должны попросить исключить вас из списка и объяснить, почему власти должны сделать. Росфинмониторинг в течение 10 дней обязуется дать ответ.

Наконец, с властями можно судиться - такой совет дал тот же Конституционный суд.

Но что делать, пока вы в списке, а доступ к банковским картам ограничен? Пользоваться криптовалютами, советует блогер Руслан Соколовский. Он отбывает условный срок за ловлю покемонов в храме и тоже находится в списке Росфинмониторинга. "Коллеги-экстремисты, пишите мне, подкину биткоинов и научу пользоваться криптой", - написал он в Twitter.