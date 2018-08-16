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С мостом Путина в Крым опять возникли проблемы: нужно еще больше денег
12:05 16.08.2018 |
Завершение работ по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста, который соединяет материковую Россию с оккупированным полуостровом, вновь откладывается.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Коммерсант".
Так, завершение работ по обеспечению транспортной безопасности автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи перенесли на начало декабря.
Работы предусматривают строительство стационарных инспекционно-досмотровых комплексов для осмотра грузовиков. Отметим, что сдачу проекта стоимостью 228 миллиардов рублей уже переносили с 30 апреля на 30 сентября.
Теперь, чтобы начать движение грузовиков по мосту с 1 октября, оккупантам придется потратить не менее 50 миллионов рублей на развертывание мобильный досмотровых комплексов. Это, по словам экспертов, серьезно ограничит грузопотоки.
Напомним, что автомобильный проезд по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Россией полуостров Крым с Таманским полуостровом, был открыт 15 мая 2018 года.
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