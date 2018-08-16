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Приднестровье: войска РФ форсировали Днестр в ходе «учений»
11:52 16.08.2018 |
Российские военные провели несанкционированные учения в Зоне безопасности в Приднестровье.
Об этом сообщила миссия ОБСЕ в Молдове.
"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений, в частности форсирования реки, в Зоне безопасности 14 и 15 августа", - говорится в сообщении.
В соответствии со своим мандатом, миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в зону безопасности 14 и 15 августа, но им помешали провести полный мониторинг учений.
13 августа на официальном сайте Западного военного округа России появилась информация о том, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.
Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия. Согласно сообщениям, хорошо был слышен звук моторов бронетехники, а военную технику заметили, когда она вошла в воды реки Днестр.
Военное командование контингента миротворческих сил Молдовы инициировало меры по проверке этой территории, однако неизвестные лица запретили доступ на место событий.
Молдовская делегация в Объединенной контрольной комиссии заявила, что считает эти действия провокационными и вызывающими напряженность в Зоне безопасности в приднестровском регионе.
Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.
Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей. Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.
Главной задачей миротворцев стало сохранение мира и поддержание правопорядка в зоне вооруженного конфликта, а также создание предпосылок для разрешения конфликтных ситуаций мирными политическими средствами.
В последние годы произошли многочисленные изменения в отношениях между Молдовой и непризнанной республикой: восстановлены телефонная связь и железнодорожное сообщение между Кишиневом и Тирасполем, Кишинев начал признавать дипломы Приднестровского государственного университета, молдавские фермеры снова работают на спорных землях под Дубоссарами, на Приднестровье распространилась зона свободной торговли с ЕС, потому что ПМР стала частью молдавского соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом.
По данным СМИ, "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в частных беседах жалуется, что Россия недовольна усилением реинтеграции региона с Молдовой.
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