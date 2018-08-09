Внешнюю политику Путина поддерживают все меньше россиян

Внешнеполитический курс президента России Путина пользуется все меньшей поддержкой россиян. Об этом свидетельствуют результаты проведенного "Левада-центром" опроса, сообщает РБК в четверг, 9 августа. Так, если в марте 2016 года внешнюю политику Путина поддерживали почти четверть опрошенных (22%), то в июле 2018 года такой ответ дали только 16% респондентов.

За этот период заметно снизилось и число россиян, считающих, что Путин защищает государственные интересы - с 25 до 17 процентов. Кроме того, все меньше россиян видят в президенте "настоящего лидера, способного повести за собой людей": с марта 2015 года доля согласившихся с этим утверждение также сократилась с 25 до 17 процентов. При этом доля жителей РФ, считающих президента опытным политиком, выросла с 33 до 49 процентов.

На вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин?" большинство, как и в предыдущие годы, указывает на связи президента с крупным капиталом (март 2015 года - 21 процент, июль 2018 года - 17 процентов). Почти столько же респондентов (16%) считают, что Путину "чужды интересы народа". Еще 14% опрошенных полагают, что президент связан с коррумпированными политиками. Но только 9% респондентов согласились с утверждением, что Путин не справляется с руководством страной.